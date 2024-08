“¿Cómo puede ser?”: la reacción de Andrade después de que Bianchi desinformara sobre él

Política

El senador frenteamplista Óscar Andrade fue mediático durante la última semana por ser objeto de desinformación por su par blanca Graciela Bianchi, quien difundió información errónea sobre supuestas declaraciones suyas.

De este modo, en diálogo con Desayunos informales (Teledoce), el senador comunista contó su primera reacción. “Me afecta doblemente porque yo con Graciela tengo una buena relación personal; estuvimos casi dos años en una tertulia en radio”, expresó el legislador.

Bianchi había compartido en sus redes sociales una publicación que simula ser una captura de pantalla del diario El País, en la que puede verse una fotografía de Andrade con la frase “Desde el Partido Comunista queremos para Uruguay el modelo de Maduro”. Días después, en diálogo con Se arregla el mundo (FM Hit), Bianchi sostuvo que desinformó “a propósito”.

De este modo, sostuvo que a pesar de tener ideologías distintas, suele tener buen vínculo con la oposición. “Me pasa y me pasó mucho en la relación sindical; hemos tenido enfrentamientos durísimos con las cámaras empresariales, pero mantengo con los principales dirigentes de las cámaras empresariales una buena relación personal”, expresó.

Sobre cómo reaccionó al ver la publicación de Bianchi, el senador contó: “Lo primero que me generó fue [pensar]: ‘¿Cómo puede ser?’”.

Andrade había visto el posteo en cuestión días antes, pero decidió no tomar medidas porque “tuvo poco vuelo”. “Quizá si le das vuelo vos terminás transformándolo en hecho”, afirmó.

Por eso, su primera reacción a esa publicación fue después de que Bianchi lo compartiera y encendiera la polémica.

“No tiene sentido que si intentás tener una buena relación personal, independientemente de la diferencia política, hagas esta zancadilla. Después, me parece que hay una reacción positiva del sistema político, en el que, en general, con más o menos energía, creo que todo el mundo dijo: ‘Por acá no’”, dijo Andrade al matutino.

El senador frenteamplista consideró que este tipo de prácticas “deterioran al sistema político”. Andrade adelantó que la campaña electoral de cara a las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre “va a ser dura, porque efectivamente hay temas que vas a discutir que van a ser complejos”.

“Va a ser intensa porque la política mueve pasiones. Si uno entiende que de decisiones políticas depende el salario de la gente, de los medicamentos, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, y que ese proyecto, de alguna manera, se pone en tensión en octubre, es evidente que discutas eso con pasión”, sostuvo.

Sin embargo, insistió en “hacer un enorme esfuerzo para que la pasión de la discusión no derive en la cuestión personal”. De todos modos, destacó la “reacción saludable” del resto del sistema político.

Por su parte, Andrade dijo que no tomará otro tipo de medidas contra Bianchi.

La aclaración de Bianchi sobre compartir posteos con información incorrecta

Tras la polémica por sus dichos y su publicación sobre Andrade, Bianchi compartió el pasado martes un video en el que se refirió a su comportamiento en redes sociales.

La nacionalista aclaró que “es la última vez” que hablará del tema, y comentó que el objetivo es defenderse, porque en los ámbitos en los que se ha discutido el tema no tuvo “derecho a defensa”.

Luego de hablar sobre desinformación, Bianchi enfatizó que seguirá invocando la misma práctica. “Lo voy a seguir haciendo y me hago cargo, y no busquen la censura porque yo soy liberal y el partido al que pertenezco es liberal. Los periodistas, los operadores, los malintencionados, no tienen patente de corso para hacer lo que quieren”, agregó.

La legisladora aseguró que “maneja la información con determinados objetivos, determinadas estrategias, y en este momento en el occidente judeocristiano hay que defender la libertad”.

Sobre el periodismo, Bianchi consideró que “no hay más periodismo de debate”. “Noticia falsa es lo que hizo Donald Trump para ganar las elecciones. ¡No sean imberbes, no sean aldeanos!”, añadió la senadora.

Se refirió también a un posteo en particular, que hizo en noviembre de 2023, y que incluía la foto de un supuesto médico del Hospital del Cerro, cuando en realidad se trataba de una persona que se dedica al contenido erótico para adultos y es conocido como Jordi, el niño polla. Sobre esto, Bianchi dijo: “Qué sé yo que era un actor porno, era absolutamente lógico cuando todo el mundo atacaba [al hospital]”.

“De repente los que saben que era un actor porno se dedican a la pornografía. ¿En qué perjudico a la opinión pública?”, se preguntó la nacionalista.

En referencia al periodista Víctor Hugo Morales, sobre quien también Bianchi posteó dichos falsos, la legisladora consideró que tiene “derecho a pensar lo que quiera” del comunicador. “Es un inmoral, está en el límite de lo delincuencial”, opinó.

Sobre su último posteo polémico, que involucra al senador del Frente Amplio Óscar Andrade, Bianchi preguntó: “¿Creen que no me di cuenta de que era una página trucha? ¿Creen que yo soy boba?”.

“A los imberbes, incluso de mi propio partido, les digo que no hablo de mis compañeros públicamente, pero no me importa: estamos en época de elecciones. Yo entiendo, pero no justifico. Y punto final”, sentenció.