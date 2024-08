Con referencias al porno, Bianchi aclaró que seguirá compartiendo fake news en redes

Política

Montevideo Portal

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi publicó un video en el que se refiere a las noticias falsas que ha posteado en X.

La nacionalista aclaró que “es la última vez” que hablará del tema, y comentó que el objetivo es defenderse, porque en los ámbitos en los que se ha discutido el tema no tuvo “derecho a defensa”.

Luego de leer la definición de noticia falsa, Bianchi enfatizó que seguirá invocando la misma práctica. “Lo voy a seguir haciendo y me hago cargo, y no busquen la censura porque yo soy liberal y el partido al que pertenezco es liberal. Los periodistas, los operadores, los malintencionados, no tienen patente de corso para hacer lo que quieren”, agregó.

La legisladora aseguró que “maneja la información con determinados objetivos, determinadas estrategias, y en este momento en el occidente judeocristiano hay que defender la libertad”.

Sobre el periodismo, Bianchi consideró que “no hay más periodismo de debate”. “Noticia falsa es lo que hizo Donald Trump para ganar las elecciones. ¡No sean imberbes, no sean aldeanos!”, añadió la senadora.

Se refirió también a un posteo en particular, que hizo en noviembre de 2023, y que incluía la foto de un supuesto médico del Hospital del Cerro, cuando en realidad se trataba de una persona que se dedica al contenido erótico para adultos y es conocido como Jordi, el niño polla. Sobre esto, Bianchi dijo: “Qué sé yo que era un actor porno, era absolutamente lógico cuando todo el mundo atacaba [al hospital]”.

“De repente los que saben que era un actor porno se dedican a la pornografía. ¿En qué perjudico a la opinión pública?”, se preguntó la nacionalista.

En referencia al periodista Víctor Hugo Morales, sobre quien también Bianchi posteó dichos falsos, la legisladora consideró que tiene “derecho a pensar lo que quiera” del comunicador. “Es un inmoral, está en el límite de lo delincuencial”, opinó.

Sobre su último posteo polémico, que involucra al senador del Frente Amplio Óscar Andrade, Bianchi preguntó: “¿Creen que no me di cuenta de que era una página trucha? ¿Creen que yo soy boba?”.

“A los imberbes, incluso de mi propio partido, les digo que no hablo de mis compañeros públicamente, pero no me importa: estamos en época de elecciones. Yo entiendo, pero no justifico. Y punto final”, sentenció.

Montevideo Portal