“Como el kirchnerismo argentino”: Oposición sobre acuerdo de gobierno y Pit-Cnt por AFAP

Montevideo Portal

La bancada de la coalición republicana emitió este jueves un comunicado relacionado con el acuerdo entre el Ejecutivo y el Pit-Cnt en el marco de la finalización del Diálogo Social.

El gobierno y la central sindical acordaron la desvinculación de las AFAP de la administración directa, lo que fue definido como un “avance muy importante” en su lucha por eliminarlas.

La oposición manifestó en el comunicado su “más firme rechazo” a los cambios planteados tras el Diálogo Social.

“No hay eufemismos posibles: este camino reproduce experiencias fracasadas de la región, como la del kirchnerismo argentino, donde el gobierno terminó apropiándose de los ahorros jubilatorios, destruyendo la confianza y debilitando la seguridad jurídica”, agregan.

Además, mencionan que los trabajadores tendrán un sistema que “queda cautivo”, ya que sustituye una política de Estado en la que los ciudadanos “eligen y controlan” sus ahorros.

En la misma línea, analizan que este acuerdo llega en el “peor momento”, debido a que “Uruguay ya creció por debajo de lo previsto y todo indica que volverá a ocurrir”.

El acuerdo se da “en un contexto internacional adverso. El gobierno insiste en generar incertidumbre, afectando la credibilidad del país y su principal activo: la estabilidad”, agregan.

Por otro lado, afirman que es una “señal grave”, que “erosiona la confianza”.

Por último, anunciaron que convocarán al Parlamento al ministro de Economía, Gabriel Oddone, y al jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.