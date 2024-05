“Cometí un error con este engendro”: Romina Celeste anunció renuncia al Partido Nacional

Política

En la tarde del 3 de mayo, el caso de la denuncia de una prostituta contra el precandidato Yamandú Orsi pasó de la inmovilidad a la acción trepidante, situación que llegó a su clímax el domingo, con revelaciones cuyo alcance todavía no es posible determinar.

“Nos mintieron a todos”, anunció el periodista Ignacio Álvarez en su cuenta de Twitter, mediante un video en el que ofrecía un escueto adelanto de lo que mostraría el domingo en su programa televisivo Santo y seña.

Poco más tarde, y al parecer asumiendo que el mensaje de Álvarez se refería a ella, Romina Celeste Papasso se despachó con una publicación impactante: aseguró que la denuncia de Paula Díaz, prostituta trans que aseguraba haber sido agredida hace diez años por Yamandú Orsi, era falsa.

“Quiero decirles que la denuncia a Orsi es falsa. Esta persona es una consumidora de pasta base”, comienza Romina Celeste en el audio. “Yo la acompañé a la Seccional 10ª . A esa persona nadie la obligó a nada. La persona fue porque quiso ir. Yo la fui a buscar porque no tenía ni para el boleto, y la llevé. Ella denuncia en la Seccional 10ª y toda la denuncia sobre la nariz la inventó ella”, dijo el viernes, desmarcándose de Díaz.

En el mismo video, aseguró que la denunciante estaba “despechada” por un asunto amoroso. En concreto, dijo que el compañero sentimental de Díaz la había cortejado a ella.

Posteriormente, emitió otro video en el que se disculpaba con Yamandú Orsi y su familia.

Por ello, y al parecer barruntando que Díaz sería protagonista de la siguiente edición de Santo y seña, aseguró que esa misma noche, una vez terminado el programa, saldría en vivo en TikTok para dar su versión de los hechos.

Comunicado: Empezó el terremoto krusty, el domingo 23:30 solo en tiktok llega tsunami.

Sumate al Hashtag #zanahoria ?? pic.twitter.com/M1p3hwv8Dv — ?????? ??????? (@romina_uy) May 4, 2024

Tal como informáramos, efectivamente Paula Díaz fue protagonista del programa. En una entrevista grabada con Álvarez, detalló que la idea de denunciar a Orsi había sido de Papasso, y cómo esta la había instruido acerca de cómo manejarse ante la policía y Fiscalía.

También aseguró que en el caso del senador Gustavo Penadés había procedido de idéntica forma, reuniendo a un “jardín de infantes” de denunciantes menores. En cuanto a la motivación en ambos casos, Álvarez aventuró que podría estar la indemnización de 12 salarios del condenado que la Justicia prevé en tales situaciones.

Además de entrevistar a Díaz, Álvarez divulgó conversaciones en texto y audio que aseguró provenientes del teléfono de la denunciante. “Paula me dio su celular”, dijo el comunicador, mientras exhibía un aparato ante cámaras.

En esos contenidos se escuchaba a Papasso dar precisas instrucciones acerca de lo que Díaz debía declarar.

"Me agarró mal y listo" concluyó Paula para explicar el por qué aceptó la propuesta de Romina Celeste para denunciar a Yamandú Orsi a sabiendas de que la denuncia contra el precandidato del Frente Amplio era una mentira.#PorqueTodoSeSabe pic.twitter.com/VllJSIZXgK — Santo y Seña (@santotv4) May 6, 2024

"Romina me mandó fotos y en esas fotos mostraba que (Orsi) tenía verrugas en el cuerpo" dijo Paula respecto de los detalles que Romina Celeste le dio para que la denuncia contra el precandidato del Frente Amplio tuviera más credibilidad.



#PorqueTodoSeSabe pic.twitter.com/cjR49T5tRG — Santo y Seña (@santotv4) May 6, 2024

Romina Celeste le explicó a Paula cómo manejarse ante la Justicia y así planeaba todo a través de los siguientes audios. #SantoYSeña pic.twitter.com/8iHqwq5YEc — ignacio alvarez (@igalvar71) May 6, 2024

"Bueno chiquilines, ustedes digan esto, esto y esto, y la justicia les va a creer a ustedes, obviamente, si son todos menores." Paula cuenta como Romina Celeste incentivó a varios menores para que denuncien injustificadamente a Penadés. pic.twitter.com/hsfn0MlB9J — ignacio alvarez (@igalvar71) May 6, 2024

Durante el programa, Álvarez dijo que se estaban comunicando en tiempo real dirigentes del Partido Nacional, quienes manifestaban su voluntad de expulsar a Papasso de sus filas.

También señaló que tenía versiones que indicaban que ella estaba barajando la posibilidad de marcharse a Argentina.

“Cometí un error muy grande”

Pasadas las 23:30 del domingo, llegó el anunciado vivo de TiktTok de Romina Celeste, que fue breve y con un único fin: anunciar su renuncia al Partido Nacional.

“A partir de este momento tomé de la decisión de renunciar al Partido Nacional. Cometí un error muy grande con este engendro y con este otro macaco”, dijo, sin especificar quién era cada uno de los merecedores de tales calificativos.

“Siento que no tengo lugar en este momento en la política uruguaya y he cometido un error muy grande”, insistió.

Tras agradecer a su audiencia, hizo veladas alusiones a su futuro. “A partir de ahora voy a tener más gente que va estar conmigo al firme y también más gente que va a transmitir mucho odio y a tirar para atrás, pero quédense tranquilos que para atrás ni para tomar impulso”, dijo.

“Yo soy más fuerte que nadie, todo lo que ustedes digan no me importa”, aseguró, en una aparente huida hacia adelante.

“Lamentablemente [...], luego de todo lo que vimos ahora, me parece que no tengo nada que hacer en la política uruguaya. No me llama la atención ningún candidato, los grandes líderes desaparecieron”, consideró, repentinamente desencantada.

“Espero que todo lo que ha pasado deje una enseñanza, especialmente a mí. Estoy muy tranquila, tengo excelente asesoramiento, no estoy sola. Voy a seguir para adelante sin importar lo que los envidiosos digan”, añadió, para luego subrayar que ya había comunicado su decisión “al presidente del Partido Nacional”.

“Para mí es un dolor muy fuerte esta situación. Renunciar al Partido Nacional no es algo fácil porque son muchos años”, llegó a añadir, antes de que la transmisión se cortara de súbito.

Durante la noche del domingo, la fiscal de Corte en funciones, Mónica Ferrero, pidió la copia del programa Santo y seña y la envió a las fiscales de los casos Orsi y Penadés.

El día después

Esta mañana, en Twitter, Papasso emitió un nuevo mensaje contra Álvarez, en el que tachó al comunicador de homosexual y dijo que le había “pagado los dientes” a la denunciante falsaria.

Nachito lindo el Show con el pastoso, obviamente hasta los dientes nuevos le mandaste hacer. Como cambiaste ahora RIDÍCULO!! YO LO ÚNICO QUE VÍ FUE 2 HOMOSEXUALES CONTRA LA ROMI CELESTE ?? pic.twitter.com/RECbTm6LrM — ?????? ??????? (@romina_uy) May 6, 2024