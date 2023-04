¿Coalición inédita en Rivera?: dirigentes blancos y del FA abren puerta a una alianza

Política

Por Gonzalo Charquero

geceache

Rivera es el bastión electoral del Partido Colorado. Allí, su hegemonía se extiende de forma ininterrumpida desde 1995. En los últimos años, el gobierno departamental estuvo encabezado por el ahora ministro de Turismo, Tabaré Viera, el diputado Marne Osorio, y el actual intendente, Richard Sander.

Más allá del liderazgo de los colorados de la Lista 2000, un grupo de dirigentes opositores empezó en los últimos días a abrirle la puerta a una alianza multipartidaria para desafiar esa supremacía, en un acuerdo que incluiría a colorados en minoría en su partido.

Era martes de Semana de Turismo en una chacra en las afueras de Rivera que pertenece al dirigente nacionalista del departamento, Milton Machado, actual director nacional de Pasos de Frontera. Ese día no había luz. Se había cortado. Pese a todo, hasta allí llegaron unos 20 dirigentes de distintos partidos políticos.

Fueron blancos, frenteamplistas y colorados distanciados con el sector de su partido que gobierna el departamento riverense. Todos afirman que con su asistencia no representaban a sus partidos, pero también algunos de los participantes admiten que el encuentro abrió una puerta.

Es que si bien todavía faltan dos años para las elecciones departamentales, en esa reunión estuvo sobre la mesa la conformación de una coalición, hasta ahora inédita, de blancos, cabildantes, frenteamplistas y colorados. El propósito es luchar contra la Lista 2000, sector mayoritario del Partido Colorado, desde donde consideran que la posibilidad de una coalición en su contra está “muy lejos” de concretarse.

“Lo que se habló allí fue la unanimidad en la idea que haya un cambio en Rivera, pero, más allá de eso, lo interesante fue la idea de que en el futuro se pueda cambiar un gobierno que ya lleva 30 años”, dijo a Montevideo Portal Machado, excandidato a intendente por el Partido Nacional, al ser consultado sobre la reunión.

“El futuro se verá, porque todo depende. Pero igual en política todo es posible… las alianzas, los acuerdos. La reunión fue totalmente informal y lo interesante es que fue espontánea, porque salió de abajo. No es la iniciativa de ningún dirigente, fue algo de varias personas”, agregó.

El secretario político del Frente Amplio (FA) en Rivera, Rubenson Silva, afirmó a Montevideo Portal que la reunión fue “pensando en la departamental de 2025”. “Fuimos a conversar y ver cómo trabajamos para Rivera de otra manera”, dijo.

“La idea es conversar y ver qué sale. Yo lo que dije en la reunión es que es muy difícil, pero no es imposible”, sostuvo Silva, quien habló sobre la eventualidad de generar un lema accidental.

El encuentro de dirigentes, informado en primera instancia por Crónicas del Este, generó distintas reacciones en la interna de los partidos políticos.

Silva reconoció que recibió críticas en su fuerza política por ir a la reunión, pero defendió que su participación no fue en representación del partido. “Me pegaron en la Mesa Política Departamental, pero yo aclaré que iba a título personal”, afirmó.

El Espacio 2000 lo ve “muy lejos” de concretarse, dice Osorio

En las últimas elecciones departamentales, el Partido Colorado obtuvo 42.085 votos, y superó con margen a todos los otros partidos juntos. El Partido Nacional sumó 17.652 votos, el Frente Amplio 6.643 y Cabildo Abierto 3.438.

Dentro del Partido Colorado, solo la Lista 2000 consiguió 16.673 adhesiones. Fue seguida por la Lista 123 (5.164), luego la Lista 55 (3.352), la Lista 2071 (1.614) y la Lista 200020 (1.497).

Osorio dijo a Montevideo Portal que el movimiento “es legítimo y está dentro de las reglas de juego”, pero lo ve “muy lejos de que pueda llegar a conformar una propuesta política concreta”.

“Incluso, para aterrizarlo, se necesita el beneplácito de las respectivas fuerzas políticas. A ver, juntar sectores herreristas con el Frente Amplio en un departamento no es fácil de imaginarselo. Puede suceder. Todo es legítimo. Yo lo que puedo decir como primera reflexión es que es legítimo lo que han hecho, pero no lo veo muy cercano”, afirmó el diputado y exintendente.

“En política todo puede ser”, según excandidato blanco a intendente

El nacionalista Machado estimó que “todavía falta mucho tiempo” para las elecciones, y apuntó a que los resultados de las nacionales de octubre pueden ser determinantes para la concreción de las alianzas.

“Antes de la elección anterior, dos periodistas me preguntaron si era viable una coalición con el Frente Amplio. Y yo les dije: ‘No sé, en política todo puede ser posible’. Hoy tenemos una coalición multicolor que gobierna el país. ¿Quién iba a pensar hace 10 años que se iban a juntar blancos, colorados y los cabildantes que no existían, y dos partidos más? Cuando los movimientos surgen de abajo pueden tener alguna resonancia. Pero va a depender del trabajo y, medularmente, de la elección nacional”, agregó el dirigente.

En la reunión también estuvo el edil colorado suplente Walter Machado. El legislador departamental dijo a Canal 8 de Rivera que los contactos entre dirigentes de los diferentes partidos iniciaron en enero.

“Nosotros no estamos contra nadie. Lo que hemos planteado es armar algo multicolor con propuestas, con un plan de gobierno”, dijo.

Machado, por su parte, fue reticente a la participación de dirigentes nacionales en un eventual acuerdo. “He mandado mensajes a los dirigentes capitalinos para que no se vengan a meter en lo departamental. Que no venga a dar manija en otros dirigentes de [decir] no, porque es del Frente, o porque es colorado. Que no se metan”, afirmó.

