“Claro desorden”: edil colorado cuestiona “prioridades” del Municipio G por festival

El edil colorado Federico Paganini hará un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo (IM) por el festival Vibra, que se realizará este sábado en el Parque Andalucía organizado por el Municipio G.

Tal como informáramos, el sindicato de funcionarios municipales de la capital del país (Adeom) reclama por los gastos de este evento, que ascienden a $ 3 millones, en un contexto de varios recortes en la administración departamental.

Así, según explicó a Montevideo Portal, Paganini resolvió cursar un pedido de informes sobre el festival. Asimismo, señaló que evaluará, junto con los demás ediles que conforman la coalición republicana, “si corresponde hacer un llamado en régimen de comisión general” a la alcaldesa de dicho municipio, Leticia de Torres.

El curul argumentó que, según se desprende de la rendición de cuentas 2024, el municipio gasta “el doble” en eventos y espectáculos culturales de lo que hace en arbolado y limpieza, y “únicamente” $ 13 millones menos que en luminaria.

Paganini compartió estas cifras en su cuenta de X: durante el año pasado, el Municipio G gastó $ 20,8 millones en eventos, cuando los gastos en alumbrado fueron de $ 33,5 millones. En cambio, en limpieza se gastaron $ 8,6 millones, y en arbolado $ 10,2 millones.

“Estamos hablando de un municipio que tiene muchas necesidades insatisfechas, muchos problemas de vialidad, veredas y calles, que por otra parte se decide destinar gran parte del presupuesto a shows culturales. Vemos un claro desorden de prioridades en ese sentido”, cuestionó el edil colorado.

