“Cínico” e “ignorantes”: oposición contra FA por querer derogar ley de tenencia compartida

Política

La oposición volvió a criticar al Frente Amplio (FA) por haber entrado en debate sobre la ley de tenencia compartida —que se aprobó en 2023— en medio del asesinato de Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, a manos de su padre.

El senador Andrés Ojeda afirmó que el accionar del oficialismo es “cínico” e insistió en que la trágica situación de los pequeños de Soriano tiene que ver con “salud mental” y no con la ley en cuestión.

“No comprendo cómo entró ese debate en el marco de lo ocurrido en estos días. El Comité Ejecutivo Nacional le dedicó un buen rato a la conversación del tema, porque es uno de los casos más conmocionantes que hemos tenido en los últimos tiempos por todas las características”, dijo el abogado penal a Radio Sarandí.

Ojeda dijo que la “primera lectura” de la oposición fue que el accionar de Andrés Morosini, padre de los niños, es “mucho más de salud mental que de otra cosa”. En su rol de abogado, el senador colorado afirmó que con su experiencia confirmó que “a un tipo que está dispuesto a matarse a él mimo no lo vas a amedrentar ni con una tobillera ni con un amenaza de cárcel posterior”.

En ese sentido, Ojeda planteó la necesidad de tener dispositivos y preventivos —sobre todo judiciales y de castigo— para “amedrentar la una conducta”. “Lo que tenés que lograr es que esa persona no tenga la voluntad. Una persona que tuvo un intento de suicido una semana anterior obviamente es una alerta roja, porque es un peligro para sí y para terceros”, afirmó.

En ese sentido, el secretario general del Partido Colorado sostuvo que “es terriblemente cínico utilizar un episodio de esta magnitud para reabrir una discusión de carácter ideológica que no está vinculada al proceso” y sostuvo que la ley en cuestión “no afectó el resultado de este caso”.

La diputada colorada María Eugenia Rosselló también cuestionó al FA por “aprovechar la oportunidad para debatir sobre una ley que ni remotamente tuvo aplicación en este tema”, en relación al caso Morosini.

Según la legisladora, en el caso de que la ley tuviera que ver con la situación “no hubiera sido la causa de la tragedia”. “Es tan simplista y precario atribuir a la ley 20.141 lo ocurrido con estos niños. Parece que están evadiendo el tema de fondo, el que realmente deberían reclamar, que es asignación presupuestal para el poder judicial y para policía y Fiscalía, que son los actores que participan en los asuntos de violencia familiar”, expresó.

“Se trata de homicidios premeditados, planeados por una cabeza enferma. He escuchado gente decir que la culpa de lo sucedido es de la ley de Violencia Basada en Género. Ahora en el otro extremo hay quienes dicen que la culpa es de la ley 20.141. Ambas posturas carecen de fundamento, ambas posturas son irracionales, y simplifican un problema estructural que involucra la eficiencia de la justicia, problemas serios de salud mental, entre otros”, expresó la diputada colorada.

Asimismo, Felipe Schipani apuntó contra los políticos del FA y los tildó de “ignorantes” y “mentirosos”. “Ese planteo solo puede venir desde la ignorancia o la mentira. Porque nada tiene que ver la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza con la trágica situación ocurrida días atrás”, escribió en su cuenta de X.

El legislador colorado coincidió con los dirigentes de su partido en que “el verdadero trasfondo de lo ocurrido responde a un problema de salud mental”. “Solo a alguien que no está bien psíquicamente puede ocurrírsele asesinar a sus propios hijos. Y ahí está el núcleo del problema: el Presupuesto Nacional no recoge un plan serio y articulado para combatir la salud mental, cuando debería ser una prioridad central”, dijo Schipani.

Tal como informáramos, Rodrigo Goñi, que impulsó el proyecto que se aprobó en 2023, cuestionó al oficialismo por su “perversión”.

En diálogo con Montevideo Portal, el diputado blanco defendió la ley en cuestión y afirmó que es “beneficiosa para los niños”. Goñi sostuvo que el proyecto surgió bajo los lineamientos internacionales y académicos que indican que “para los niños lo mejor es mantener la relación con ambos padres luego que estos se separan”.

“Eso es casi un consenso desde el punto de vista psicoemocional: la relación del niño con un padre y con una madre es muy importante para el resto de su vida”, insistió el legislador nacionalista.

El dirigente de la Lista 40 aclaró que la ley contempla que para que se dé la corresponsabilidad en la crianza “no haya algún impedimento, por ejemplo, de violencia de alguno de sus padres o de cualquier tipo de condición que pueda generar este perjuicio para el niño”.

Sin embargo, desde las filas del oficialismo sostienen que la ley “va contra la convención de los derechos del niño”, dijo la diputada frenteamplista Inés Cortés a Subrayado. Asimismo, el exdirector de secretaría del Ministerio del Interior y exsenador Charles Carrera dijo en La mañana del nuevo ritmo que debe derogarse la ley porque “no podemos generalizar que las mujeres mienten y por eso el tema de la tenencia compartida”.

Goñi ratificó que antes de la ley surgían “dificultades”, como en casos “extremos” por “denuncias falsas”, pero también por “problemas entre los padres, por dificultades de relación, que terminaban pagando los niños, que no podían ver a sus padres”.

El diputado blanco sostuvo que la ley establece un “régimen que, de alguna forma, promueve esa corresponsabilidad”, para garantizar que “pudiera mantenerse sin supuestos infundados que lo impidieran”.

“Siempre en la ley quedó claro que esa corresponsabilidad en la crianza, esa tenencia compartida, era cuando estaban dadas las condiciones”, detalló. “Esta ley realmente era un reclamo, pero no solo de los padres: también de abuelos, de tíos, de madres”, contó Goñi.

Ante la postura del FA, el legislador blanco dijo mostrarse sorprendido ante las declaraciones que marcaron la derogación de la ley como “un compromiso de campaña”. “Yo estuve en todos los debates; debate no tuvo. Más bien es usar —y eso es nuestro reproche— este hecho trágico”, sostuvo.

“Además de que tiene connotaciones patológicas y de salud mental, nunca un hecho excepcional puede ser motivo ni para la aprobación de una ley ni para la derogación de una ley”, dijo Goñi.

Desde la oposición pidieron un informe para ver cuál fue el resultado de la aplicación de la ley desde el 2023 hasta la fecha. De todos modos, sostiene que las informaciones que recibieron “han sido muy positivas”.

“Muchas veces, detrás de esto de la derogación, hay una postura y un intento de criminalizar y estigmatizar a los padres”, dijo el legislador blanco. Goñi insistió en que la postura del oficialismo busca “criminalizar la paternidad”. “Eso no lo podemos aceptar bajo ningún concepto; en primer lugar, porque el perjudicado, primero, es el niño”, expresó.

Cortés dijo que la mirada del FA sostiene que con esta ley “el interés superior del niño se desdibuja”, es “adultocéntrica” y “criminaliza las denuncias falsas”.

“Habilita discursos que llevan a lo que estamos asistiendo: comentarios en redes que son de un nivel de violencia y crueldad que realmente son espeluznantes”, expresó la diputada.

Por otro lado, Carrera señaló: “En la legislatura pasada, se votó una ley que se llama ‘de tenencia compartida’, que hay que derogar. Es cierto que a mí me tocó como abogado algún caso en el que quizás existió alguna mentira, pero no podemos generalizar que las mujeres mienten, y por eso el tema de la tenencia compartida”.

Según el exsenador del Movimiento de Participación Popular, en Uruguay está comprobado que “la gran mayoría de los casos de violencia de género y de violencia doméstica son verdad”. “Cuando un padre ejerce violencia sobre una madre, la ejerce sobre sus hijos, porque una familia que se cría en ese ambiente, unos hijos que se crían en ese ambiente, están sufriendo violencia”, expresó.

Asociaciones civiles como El Paso, a cargo de Andrea Tuana, también solicitaron que la ley sea derogada.