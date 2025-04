¿Cecilia Cairo cometió delito por irregularidades? La respuesta de un abogado tributario

Política

Ante la polémica que se desató después de que la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, confirmara que durante los últimos 30 años no pagó la contribución inmobiliaria ni el impuesto a Primaria y tampoco registró las viviendas de su terreno ante el Banco de Previsión Social (BPS), el abogado tributario Fabián Birnbaum explicó de qué se tratan esos impuestos.

En diálogo con Telemundo (Canal 12), el defensor sostuvo que la jerarca del Frente Amplio no cometió un delito. “El no pago de impuestos no implica defraudación [tributaria]; la sanción correspondiente son las multas y los recargos más el impuesto correspondiente”, detalló Birnbaum.

En lo que respecta a la contribución inmobiliaria, el tributarista explicó que, por lo general, las tasas son “determinadas por cada uno de los gobiernos departamentales” y “están basadas en el valor catastral”.

“Sobre ese valor es que se determina —cuanto mayor sea el tamaño del inmueble o la contribución que exista sobre ese terreno— cuál va a ser el valor real y la carga del impuesto”, ahondó el abogado.

Birnbaum sostuvo que no pagar impuestos implica “sanciones tributarias”. Primero, se recibe una multa, que puede ascender hasta un 20%. Después, también recibe recargos, “que son como intereses por el no pago del impuesto que se acarrean por no haber pagado el impuesto de forma correcta”.

A partir de los seis meses, las multas tienen el mismo valor. Tras cinco años de deuda, los impuestos prescriben, por lo que cuando se va a saldar se cobran los últimos cinco años hasta la fecha.

En tanto, el impuesto de Primaria debe ser pagado por los titulares de los inmuebles, y varían según el valor de la vivienda.

Sobre los aportes del BPS, el abogado tributario explicó que “se puede solicitar no gravar el impuesto si se demuestra que hay una autoconstrucción idónea o mano de obra benévola”.