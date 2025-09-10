“Cautela, expectativa y preocupación”: sector turístico uruguayo tras derrota de Milei

Locales

Por Julián Moreno

Las elecciones en Buenos Aires significaron un duro revés para La Libertad Avanza (LLA), partido del presidente argentino Javier Milei, que cayó derrotado por el peronismo (Fuerza Patria), el cual cosechó 47,28% del electorado por encima del 33,71% del partido libertario.

Sin embargo, más allá de lo político, este resultado provocó cambios a nivel financiero en el país. Este lunes 8 de setiembre, el dólar abrió en los bancos con un salto a 1.460 pesos argentinos, cuando el viernes cerró en el entorno de los 1.390 pesos. Mientras tanto, el dólar blue se cotizó a 1.390 pesos argentinos para la venta en las primeras operaciones de la mañana, lo que significa una suba de unos 25 pesos en relación al viernes. Además, las acciones argentinas vinculadas al sector energético y financiero se hundieron en Wall Street. En tanto, este miércoles el dólar abrió en 1.425 pesos, al tiempo que el blue lo hizo en 1.385 pesos argentinos.

En tal sentido, la temporada de verano que se avecina en Uruguay está con las luces encendidas luego del traspié del partido de gobierno en la vecina orilla dado el alto porcentaje de visitantes argentinos en el este uruguayo.

“Hay una expectativa creada realmente importante. La coyuntura cambió, las condiciones no son las mismas”, reconoce Edgar Silveira, director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, en conversación con Montevideo Portal, en relación a los cambios en el valor del dólar en Argentina a primera hora de este lunes.

Días atrás, el jerarca manifestó en declaraciones a FM Gente la necesidad de “mantener la calma” ante la derrota de LLA de cara a la temporada venidera. Justamente, recalcó a Montevideo Portal que desde Maldonado se mantiene la “cautela, expectativa y preocupación” en relación a este punto.

Además, Silveira reiteró la necesidad de mantenerse “alerta a lo que pueda suceder”, aunque se cree “que la instancia más importante, que puede llegar a definir algo, es la próxima elección nacional que tiene Argentina”.

En el primer trimestre de 2025, ingresaron a Uruguay 974.742 argentinos de un total de 1.368.083 turistas, lo que representa un 71,2%. En Punta del Este se alojaron 382.749 residentes extranjeros e invirtieron US$ 520.523.476, una cifra que quintuplica a Montevideo, segundo en la lista.

Por su parte, Robert Caballero, director de Turismo de la Intendencia de Rocha, sostuvo en comunicación con Montevideo Portal que “Argentina se engripa y nosotros estornudamos”. “Hasta antes de este fin de semana, la operativa venía medianamente bien, parecida al año pasado. Ahora, con todo este cimbronazo político que ha habido en la Argentina, hay que tomar todo con más cautela y ver cómo se va manejando la efervescencia, que a la larga termina repercutiendo”.

“Antiguamente, el termómetro de la temporada era el fin de semana del 12 de octubre. Eso hace años que ya dejó de correr, porque ahora es todo muy volátil, muy versátil. Los países y la economía cambian de un mes para el otro”, remarcó. “El entusiasmo que se tenía, capaz que ahora se toma con un poquito más de cautela. Igual, seguimos siendo optimistas”, agregó.

Consultado acerca de la afluencia de argentinos en Rocha, Caballero señaló que han existido temporadas en las que se ha alcanzado entre un 70% y un 80%. “Estamos hablando de que es un cliente potencial”, sostuvo. “Este verano pasó que el uruguayo durante los primeros 10 días de enero se quedó sin lugar en la costa, porque el argentino se reserva con más tiempo de anticipación”, remarcó.

Uno de los aspectos que se mencionan como aliciente para incentivar la llegada de turistas es la de otorgar beneficios de parte del Estado. En tal sentido, Silveira señala que “hay un reclamo de mucho tiempo atrás de la Cámara Gastronómica de Punta del Este sobre llevar la reducción del IVA hacia el 18%”. “Creo que eso es atendible, o por lo menos es para estudiar”, opinó. Además, manejó la posibilidad de “elaborar en conjunto alguna otra medida en caso de que sea necesario”.

De cara a la temporada, Silveira señala que las proyecciones “se encuentran en números normales”. “Ha habido muchas consultas, más que en otras oportunidades, pero en cuanto a negocios realizados, en reservas ya efectuadas, estamos en los números normales”, acotó.

“Ya se venía manejando en anteriores ocasiones el tema de lo que era la tasa de IVA cero para no residentes”, recordó Caballero. “Yo ampliaría la apuesta: para mí tendría que ser para todos, inclusive el uruguayo. Más allá de que estoy de acuerdo con que hay que ofrecer incentivos al turismo argentino, también hay que ofrecerlo al local, que es el que nos mantiene operativos”, opinó.

“En la frontera se están manejando precios que son relativamente más razonables para poder competir con Brasil. Tenemos una canasta básica que no es tan alta”, profundizó. De esa manera, remarcó que “hay que saberse vender, porque ese mito de que el Uruguay está caro, que tiene el argentino en la cabeza, no es tan así”.

“Hoy por hoy, ya no existe esa diferencia abismal” en la brecha cambiaria, por lo que es necesario “un trabajo de comunicación y de promoción” sobre el turismo uruguayo. En ese sentido, el jerarca de Maldonado insistió en “sacar el mito del Uruguay caro para el argentino”.

