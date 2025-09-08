Internacionales

Dólar en Argentina: la cotización abre con fuerte suba tras derrota de La Libertad Avanza

Los resultados de las elecciones provinciales bonaerenses del domingo, donde el peronismo derrotó a La Libertad Avanza de Javier Milei, tuvieron repercusiones económicas inmediatas, ni bien este lunes abrieron los mercados, tanto en Argentina como en Nueva York.

El dólar en Argentina abrió en los bancos con un salto a 1.460 pesos argentinos, cuando el viernes cerró en el entorno de los 1.390 pesos.

El dólar blue se cotizó a 1.390 pesos argentinos para la venta en las primeras operaciones de la mañana, una suba de unos 25 pesos en relación al viernes, informó Clarín.

Por su parte, las acciones argentinas vinculadas al sector energético y financiero se hundieron en Wall Street.

De acuerdo con lo reportado por Clarín y La Nación, las primeras horas del mercado bursátil indicaron una corrección del precio de estos papeles, donde el grupo financiero Galicia cayó un 15%, el grupo Supervielle un 12%, mientras que YPF perdió un 11% y Edenor un 13%.

