“Causas humanitarias”: aeronave británica despegó en Carrasco por casos de “alto riesgo”

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El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció este viernes sobre la aeronave militar del Reino Unido que operó entre Montevideo y las Islas Malvinas.

Se trata de un avión militar Airbus A400M británico que habría volado con el transponder apagado y sin autorización sobre el espacio aéreo argentino.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary reclamó al embajador Diego Cánepa precisiones sobre el itinerario de la aeronave, las autorizaciones correspondientes y su situación actual, luego de trascender que el vuelo habría reingresado al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Ante esto, cancillería informó que el vuelo se realizó “dentro de los entendimientos bilaterales con Argentina por causas humanitarias”, ya que —según detallaron—, existían algunos casos de salud de “alto riesgo” registrados en los últimos días.

“Como es de estilo en estos casos, Uruguay autorizó el despegue”, detallaron.

Por esta situación, el gobierno de la provincia argentina de Tierra del Fuego presentó una nota formal ante la embajada uruguaya en Argentina.

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