Reclaman “precisiones” a Uruguay por vuelo militar británico entre Montevideo y Malvinas

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El gobierno de la provincia argentina de Tierra del Fuego presentó una nota formal ante la embajada uruguaya en Argentina por el vuelo de una aeronave militar del Reino Unido que operó entre Montevideo y las Islas Malvinas.

Según informó el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, se trata de un avión militar Airbus A400M británico que habría volado con el transponder apagado y sin autorización sobre el espacio aéreo argentino.

El jerarca provincial reclamó al embajador Diego Cánepa precisiones sobre el itinerario de la aeronave, las autorizaciones correspondientes y su situación actual, luego de trascender que el vuelo habría reingresado al Aeropuerto Internacional de Carrasco.



“Ante la gravedad institucional de estos hechos, y frente a la información de que la aeronave habría reingresado al aeropuerto de Carrasco, remitimos una nota formal al embajador de Uruguay en Argentina solicitando información y precisiones sobre su itinerario, autorizaciones y situación actual”, sostuvo.

Desde el Gobierno de Tierra del Fuego hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas #Malvinas ????. Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder… pic.twitter.com/63myg2hJq0 — Andrés Dachary (@ADachary) April 15, 2026

También exigió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que informe si existen registros, trazas de radar o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo sucedido y confirmar si el vuelo efectivamente atravesó espacio aéreo argentino sin autorización.

“La seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto de nuestra soberanía no admiten silencio ni pasividad. Desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra provincia y de la República Argentina”, finalizó Dachary.

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