“Capricho ideológico sin fundamento”: Munyo criticó a Pit-Cnt por posibles cambios en AFAP

Montevideo Portal

El economista y director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo se refirió a los acuerdos alcanzados entre el Poder Ejecutivo y el Pit-Cnt por la seguridad social, cuestionó con dureza los cambios propuestos en relación a las AFAP y lanzó críticas directas hacia la central sindical.

Esta semana finalizó el Diálogo Social entre el gobierno y la central sindical. Allí acordaron —entre otras cosas— la desvinculación de las AFAP de la administración directa, lo que la central sindical definió como un “avance muy importante” en su lucha por eliminarlas.

En diálogo con Montevideo Portal, Munyo aseguró que le genera una “preocupación grande” este acuerdo, ya que marca un “punto de inflexión” en una discusión que existe desde que las AFAP llegaron al país hace aproximadamente 30 años.

Para el economista, lo más complejo de esta decisión es la estatización de las cuentas personales de los trabajadores afiliados a alguna AFAP. “Corta la relación directa entre las personas y los ahorros jubilatorios de su pertenencia”, analizó.

Además, explicó que las administradoras privadas pasarían a ser fondos de inversión contratadas por el Estado, las cuales colocarían inversiones ocasionando un retorno económico. Es decir, que los trabajadores “no elegirán como cuidar sus ahorros y multiplicarlos”, agregó.

Por otro lado, se refirió al costo financiero que podría traer que se avance en esta discusión. Estimo que el riesgo país pasaría a estar por encima de los US$300 millones. “Es tres veces lo que aumentó todo el presupuesto nacional, eso es lo que que puede costar”, mencionó, en relación a las consecuencias que podrían ocasionar que el acuerdo entre el gobierno y el Pit-Cnt avance.

Munyo se refirió a los argumentos de la central sindical, quienes promueven eliminar las AFAP para “ahorrar” los costos de la administración, ya que las administradoras privadas “promocionan su propia AFAP con respecto a otras”. “Eso es mentira, porque se hicieron estudios, se discutieron en el Diálogo Social y demostraron que no había ningún ahorro, no había ninguna ganancia potencial en las jubilaciones”, explicó.

“¿Quién en su sano juicio puede pensar que el Estado puede ser más eficiente que el trabajo que hacen 300 personas funcionando en competencia en el sector privado?”, cuestionó el economista.

Además, mencionó que en este acuerdo “se juega mucho” para Uruguay, ya que se está discutiendo una política de Estado que esta activa hace 30 años. “Son las mismas personas que lo han cuestionado desde su inicio que ahora van por otro camino alternativo que, básicamente, afecta los cimientos del sistema y afecta su existencia futura”, agregó.

“Hay que sacar los eslóganes, porque todo esto está basado en un capricho ideológico sin ningún fundamento real que pueda sostener”, analizó.

En la misma línea, Munyo agregó que eliminar las AFAP “no puede ser positivo en ningún escenario”.

“Me gustaría que esto se pusiera en el debate y ver si hay alguna razón con fundamento para festejar esto, que yo no veo nada positivo”, sentenció.