“Cambió la jugada”: tras rechazar acuerdo inicial, COFE se acerca a negociar con Ejecutivo

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Poder Ejecutivo están ahora más cerca de alcanzar un acuerdo por la negociación colectiva en el marco de la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto.

Tal como informáramos, el pasado miércoles había una instancia de diálogo en la que se iba a firmar el texto de preacuerdo al que se había llegado, pero el gobierno “cambió la propuesta en el minuto final de partido” debido a “un error de números”, informó el presidente del gremio, Martín Pereira, en rueda de prensa.

Este jueves ambas partes se sentaron nuevamente a negociar y, en principio, no lograron alcanzar un acuerdo. Sin embargo, durante la tarde “cambió la jugada”, dijo a Montevideo Portal el secretario general de COFE, Joselo López.

“La propuesta cambia sustancialmente lo que se había hablado en la mañana. Prácticamente duplica el planteo de lo que se va a invertir en el sector público”, manifestó el dirigente sindical.

Sin embargo, expresó que, para los trabajadores, “todo es insuficiente” ya que pretenden “tener crecimiento salarial”. En materia de ajuste el planteo “sigue siendo lo mismo”, es decir, “un convenio a dos años con inflación subyacente y una tolerancia menor a la que estaba planteada al principio y el 100% de la inflación en el segundo año, lo que [implicaría] que no hay pérdida salarial en los dos primeros años”.

“A eso se le adosa una serie de beneficios en partidas específicas que se duplica lo que habíamos hablado en la mañana”, añadió el dirigente sindical.

De esta manera, COFE fue citada al Ministerio de Trabajo para las 10:00 de este viernes 29 de agosto. Allí se pondrá por escrito este pacto y “podría haber un preacuerdo” para que los sindicalistas lleven a la asamblea. De todas formas, recordó que el Ejecutivo ya cambió la propuesta a último momento la vez anterior, por lo que López entiende que no pueden “dejar nada definitivo”.

“Veremos si se concreta”, concluyó.

