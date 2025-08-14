“Cada 14 de agosto recordamos”: Secretaría de DDHH por Día de los Mártires Estudiantiles

Locales

Montevideo Portal

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, organismo estatal que funciona en la órbita de Presidencia, emitió un comunicado este jueves por el Día de los Mártires Estudiantiles.

“Cada 14 de agosto recordamos a Líber Arce, estudiante de Odontología y militante estudiantil, asesinado en 1968 durante una manifestación contra las Medidas Prontas de Seguridad”, comienza el escrito.

“Ese día, cerca de la Facultad de Veterinaria, fuerzas policiales abrieron fuego contra los manifestantes. Líber fue herido de bala y trasladado al Hospital de Clínicas, donde falleció dos días después. Su nombre se convirtió en símbolo de la lucha estudiantil y de la defensa de los derechos humanos en Uruguay”, sigue.

La secretaría recuerda también los asesinatos de otros estudiantes durante la dictadura cívico-militar (1973-1985): “Hugo de los Santos, Susana Pintos, Heber Nieto, Julio Spósito, Ibero Gutiérrez, Santiago Rodríguez Muela, Joaquín Klüver, Ramón Peré, Walter Medina y Nibia Sabalsagaray”.

“Hoy, a 57 años, su memoria y las de los otros jóvenes siguen vivas en las calles, en las aulas y en las voces que reclaman Memoria, Verdad, Justicia y Nunca Más”, sostiene el comunicado.

Así, con la frase “Tenemos que inventar el futuro” del filósofo Mark Fisher, el organismo asegura que el día “interpela”. “¿Con qué mundo soñaban los estudiantes y jóvenes del Uruguay de 1968? ¿Con qué mundo sueñan los jóvenes uruguayos hoy? ¿Cómo vamos a inventar, juntos, ese futuro?”, cuestiona.

“Imaginar es inevitable y necesario. Sin imaginación no hay vida, ni convivencia próspera. Cuando se reprime a los jóvenes -naturalmente llamados a imaginar y transformar la sociedad— se intenta anular el futuro; no sólo el de ellos, sino el de toda la comunidad. Y esto es imposible. Por una pedagogía de la Memoria con imaginación creadora, sentido del riesgo y visión de futuro: Nunca más mártires estudiantiles. Nunca más terrorismo de Estado”, concluye el documento, que está firmado por la directora del organismo, Alejandra Casablanca.

Montevideo Portal