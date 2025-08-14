“Con frío y hambre”: hallan a dos niños caminando solos por la ruta por una insólita razón

En la madrugada del miércoles, efectivos de la Patrulla Carreteras del estado brasileño de Paraná se toparon con una situación insólita, y evitaron una posible tragedia.
En la ruta BR-369, entre las localidades de Corbélia y Ubiratã, los uniformados vieron a dos niños caminando por la calzada, alumbrándose con una linterna de mano.
Según el reporte del mencionado cuerpo policial, el lugar donde fueron encontrados se considera de alto riesgo: se trata de un área yerma y sin iluminación, con mucho tráfico de mercancías y muy utilizada para el transporte de mercancías ilegales. Por ello, la presencia de peatones a esa hora (las 2:20) representaba un peligro extremo, especialmente si se trataba de niños.
Los agentes intervinieron de inmediato y retiraron a los menores de la ruta.
“Se determinó que uno de ellos, de 7 años, tenía hambre, mientras que el otro, de 11, presentaba síntomas de frío extremo. Ambos calzaban solo chinelas y usaban ropa inadecuada para las bajas temperaturas de la madrugada, de 7 grados en la zona”, detalla el informe.
Tras ser llevados a la Comisaría de Carreteras de Assis Chateaubriand, los niños recibieron mantas y comida. Al principio, sus relatos fueron confusos, pero una vez tranquilizados, explicaron que vivían en el barrio de Ouro Verde, en Corbélia, y que se habían escapado de casa para intentar reunirse con un influencer digital en la ciudad de Londrina, a 335 kilómetros de su hogar.
Los policías llamaron al consejero de protección infantil de turno de Assis Chateaubriand para supervisar el caso y contactar a los padres.
