“Con frío y hambre”: hallan a dos niños caminando solos por la ruta por una insólita razón

Sucedió en Brasil. Los pequeños habían emprendido a pie un viaje de más 300 km solo para conocer a un influencer.

14.08.2025 11:52

En la madrugada del miércoles, efectivos de la Patrulla Carreteras del estado brasileño de Paraná se toparon con una situación insólita, y evitaron una posible tragedia.

En la ruta BR-369, entre las localidades de Corbélia y Ubiratã, los uniformados vieron a dos niños caminando por la calzada, alumbrándose con una linterna de mano.

Según el reporte del mencionado cuerpo policial, el lugar donde fueron encontrados se considera de alto riesgo: se trata de un área yerma y sin iluminación, con mucho tráfico de mercancías y muy utilizada para el transporte de mercancías ilegales. Por ello, la presencia de peatones a esa hora (las 2:20) representaba un peligro extremo, especialmente si se trataba de niños.

Los agentes intervinieron de inmediato y retiraron a los menores de la ruta.

“Se determinó que uno de ellos, de 7 años, tenía hambre, mientras que el otro, de 11, presentaba síntomas de frío extremo. Ambos calzaban solo chinelas y usaban ropa inadecuada para las bajas temperaturas de la madrugada, de 7 grados en la zona”, detalla el informe.

Tras ser llevados a la Comisaría de Carreteras de Assis Chateaubriand, los niños recibieron mantas y comida. Al principio, sus relatos fueron confusos, pero una vez tranquilizados, explicaron que vivían en el barrio de Ouro Verde, en Corbélia, y que se habían escapado de casa para intentar reunirse con un influencer digital en la ciudad de Londrina, a 335 kilómetros de su hogar.

Los policías llamaron al consejero de protección infantil de turno de Assis Chateaubriand para supervisar el caso y contactar a los padres.