“Buscaban un banco privado”: director de Policía validó hipotésis de túnel en Ciudad Vieja

Policiales

Montevideo Portal

El director de la Policía Nacional, José Azambuya, se refirió en conferencia de prensa al intento de robo en Ciudad Vieja y confirmó la hipótesis de que el túnel excavado tenía como objetivo asaltar una entidad bancaria privada, aunque no precisó cuál.

“Cuando se trata de escenas de hechos complejas, el protocolo establece fijar un radio de 200 metros desde el epicentro para descartar toda incidencia que pueda afectar alguna instalación crítica, llámese el puerto o algún otro banco estatal”, explicó Azambuya.

En ese sentido, una vez finalizada la investigación y tras constatar que no existía ningún otro tipo de conexión con el túnel, confirmaron su primera hipótesis. “Hoy mantenemos la posición de que fue la intención de un robo a una institución bancaria que no podemos decir, pero es donde finaliza la extensión del túnel”, señaló el director. “Ese túnel terminaba debajo de una entidad bancaria del ámbito privado, no sobre ninguna institución pública del Estado”, añadió.

Azambuya destacó el trabajo de la Policía Nacional, no solo por “lo cerca que estuvieron” los delincuentes de consumar el robo, sino también en comparación con casos similares en países como Paraguay o Brasil, donde sí lograron concretar el delito. “La policía nacional trabajó, analizó, aplicó, ejecutó y neutralizó la amenaza, y por ese lado [el operativo] ha sido muy exitoso para nosotros”, celebró.

Por último, consultado sobre la participación de miembros de bandas criminales extranjeras, más específicamente el Primer Comando Capital, Azambuya puntualizó que aún es temprano para saber si este tipo de organizaciones está operando en Uruguay. “Sería incipiente, porque es la primera vez que nosotros detectamos una posible participación. Afirmar que están aquí operando sería incipiente, y si estuvieran haciéndolo, fueron neutralizados, cosa que en otros países no se hizo“, concluyó.

Montevideo Portal