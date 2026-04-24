“Borrate a la mierda”: periodista “encaró” a una familia acusada de estafa y fue agredido

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Montevideo Portal

El periodista Bernardo Wolloch, integrante del programa Todo se sabe, sufrió junto a su camarógrafo un violento altercado en los últimos días durante la grabación de un informe para su segmento Cacería de chantas con integrantes de la familia Burruso, responsables de una empresa denunciada por estafa.

El caso, consignado por Montevideo Portal a principios de marzo, involucra a la compañía Orión Piscinas, oriunda del departamento de Maldonado. Los damnificados señalan que los responsables primero piden señas y pagos acordados por contrato para construir las piscinas y luego no terminan los trabajos, tienen un trato hostil con sus clientes e incluso los denuncia por difamación y daño moral.

Para su informe, Wolloch se trasladó hasta el balneario Solís para poder dar con los titulares de la empresa y tener sus versiones de los hechos. Allí, abordó en las afueras de su casa a Juan Pablo Burruso, el principal responsable del negocio, quien le dijo: “Flaco, ¿vos estás insultando acá? Borrate a la mierda”.

Luego, la hija de Burruso, Gimena, comenzó a elevar el tono y le alertó que iba a llamar a la Policía. “No pueden irrumpir en una propiedad privada. Si yo te estoy diciendo que te vayas de la casa, te vas a ir. Ellos no quieren hablar contigo, quiero que te vayas”, dijo.

En ese momento, la mujer le quitó el micrófono y se lo lanzó a la cabeza. Acto seguido, el hijo de Burruso, Emiliano, se subió a una camioneta e intentó embestirlos, para luego abalanzarse sobre el camarógrafo para arrebatarle el celular.

Tras ese episodio, comenzó un altercado entre la familia y ambos trabajadores. “Con esto te fuiste a la mierda. Esto va más allá del trabajo. Escuchame una cosa, tan periodista que sos… Cuando yo te pedí que te fueras, no te movías. Entonces, ¿ahora tengo que dejarte ir?”, le recriminó Gimena a Wolloch.

La discusión continuó en esos términos: la hija de los Burruso tildó al comunicador de “mierda”, “enfermo” y “cagón”, mientras que Juan Pablo le dijo que iba a terminar “en cana” si publicaba algo al respecto. “Es de Santo y seña. ¿Por qué no traés al pelado ese de mierda?”, le gritó luego Emiliano al periodista.

El conflicto terminó luego de que el camarógrafo lograra escapar de la escena para avisar de lo sucedido a la Policía. Los efectivos llegaron al lugar, le tomaron declaración a todos y los condujeron a la seccional: Wolloch comunicó que denunció a la familia por lo ocurrido y aportó los registros fílmicos de su compañero.

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