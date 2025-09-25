“Barra brava” e “irresponsabilidad”: Da Silva habló de persecución a judíos y FA respondió

Política

Los senadores Liliam Kechichian y Eduardo Brenta cruzaron a su par nacionalista Sebastián Da Silva después de haber tildado de “atrofiados mentales” a los integrantes del comité del Frente Amplio (FA) en Madrid que enviaron una carta a Fernando Pereira y mostraron “preocupación” por el envío de Bernardo Greiver como embajador de Uruguay en España por “sionista” y “afinidad con el gobierno de Israel”.

La exministra de Turismo calificó las declaraciones del legislador blanco como “una tremenda irresponsabilidad”. “En Uruguay hubo un periodo de gran odio a los judíos y lo practicó la dictadura. A los Bleier, los Lev, los Turisnsky. los Tulbovitz, Jaime Gerschuni, Beatriz Weiman y cientos más los torturaron meses por su condición de judíos”, sostuvo Kechichian.

En diálogo con Montecarlo, Brenta se mostró “sorprendido” por las declaraciones de Da Silva, que calificó de “bajo nivel”. El senador dijo que los dichos del legislador blanco “son degradantes para el Parlamento y la persona que los realiza”.

“Transforma al Parlamento en una especie de barra brava, que no ha tenido y no debe tener”, dijo el senador del FA, quien aclaró que los manifestantes que se concentraron frente a la Escuela Integral Hebreo Uruguaya, un colegio privado ubicado en el barrio Pocitos, no pertenecen a la fuerza política.

En rueda de prensa, Da Silva cuestionó: ¿A cuánto estamos de la Noche de los Cristales Rotos?”. El senador blanco hizo alusión a un hecho que marcó una escalada definitiva en la persecución a judíos por parte del nazismo.

“La semana pasada unos zaparrastrosos fueron a la puerta de un colegio, a amedrentar gurises por el solo hecho de ser judíos”, dijo el legislador. Luego, cuestionó al comité del FA en Madrid por “tener el tupé de cancelar la trayectoria de un embajador por el solo hecho de ser judío”.

“¿Hasta cuándo vamos a normalizar este neofascismo siniestro que se está dando en nuestro país? ¿Vamos a tolerar que en 8 de Octubre, que en el Paso Molino, que en el barrio de ellos [Villa Muñoz, conocido como barrio de los Judíos] les vayan a poner una estrella amarilla?”, preguntó el legislador, aludiendo a un símbolo que los judíos debían llevar obligatoriamente en sus ropas en tiempos del nazismo.

“¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que yo espero es que el FA tenga una reacción acorde con las tradiciones del pueblo uruguayo”, expresó. En esa línea, Da Silva dijo que quienes enviaron la carta a Pereira para descalificar a Greiver “por ser judío”.

El legislador blanco cuestionó a la izquierda por “embanderarse con algo lejano” y la culpó por cometer “errores que son inconcebibles”.

Según informó El Observador, la carta enviada por el comité del FA en Madrid mostró su “preocupación” por “el carácter marcadamente sionista” del embajador designado por el canciller Mario Lubetkin, “cuya afinidad con el actual gobierno de Israel y sus actuaciones en los territorios palestinos es pública y notoria”.