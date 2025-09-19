Contenido creado por Gerardo Carrasco
“Escrachar niños” y “amenazas”: controversia por marcha pro Palestina ante colegio hebreo

La movilización se suscitó por un incidente anterior. Hubo voces que la calificaron como un acto inapropiado, y otras que la defendieron.

19.09.2025 08:55

En la tarde del jueves, un grupo de personas con banderas de Palestina se concentró en los alrededores de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya, un colegio privado ubicado en el barrio Pocitos.

La concentración se produjo días después de un polémico incidente ocurrido en el mismo lugar. En concreto, un pintor que había concurrido a trabajar un edificio de la cuadra fue abordado por la policía que custodiaba la escuela porque su auto tenía en la baca una bandera palestina. Según informara el semanario Brecha, una vecina intercedió por el dueño del auto y uno de los agentes argumentó: “estamos en guerra”.

Las imágenes de la manifestación —poco numerosa— circularon en redes sociales, y generaron una controversia que no sorprende: mientras unos consideraron que la acción estaba fuera de lugar, por tratarse de un lugar al que acuden niños, otros la defendieron y sostuvieron que la movilización no tuvo en ningún momento un talante violento.

El video fue difundido en X por el economista Gabriel Lander, quien interpeló al presidente Yamandú Orsi.

“¿Es normal en Uruguay que un grupo de violentos vaya a manifestarse frente a la puerta de un colegio, obligando a que los chicos se retiren antes de hora y a poner a la Guardia Republicana a custodiar? Toda tuya esta, Yamandú Orsi”, escribió.

Otra de las voces críticas fue la del senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien lamentó que hubiera gente dispuesta a “escrachar gurises uruguayos por el solo hecho de ser judíos”.

En la airada polémica que surgió abundaron comentarios que pasaban de lo particular a lo general. Mientras algunos comparaban el episodio con lo ocurrido en la Alemania de los años 30, cuando el nazismo acumulaba poder y comenzaba su persecución de judíos, otros trasladaban la atención a la Gaza de hoy y a la muerte de niños a causa del conflicto.

En ese contexto, esta mañana el legislador nacionalista Javier García anunció la convocatoria al Comité Central Israelita a la comisión de seguridad y convivencia del Senado.