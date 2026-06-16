“Atrevido” y “gobierno incapaz”: oposición a Negro por “debilitar” Estado de derecho

Montevideo Portal

Distintas figuras salieron al cruce del ministro del Interior, Carlos Negro, luego de que este afirmara que las críticas de la oposición son “un debilitamiento del Estado de derecho”.

El jerarca de gobierno fue consultado en el programa Arriba gente (Canal 10) por los cuestionamientos de la oposición, en particular del senador blanco Javier García, quien afirmó que “la silla del ministro del Interior está vacía” y que existe “un Estado fallido” en materia de seguridad ciudadana. Al respecto, el ministro indicó que “son expresiones que preocupan porque es un debilitamiento del Estado de derecho”. “Cuando, en pos de la política electoral, por buscar un voto, se dicen cosas que no tienen ningún tipo de fundamento”, añadió.

Así, el exministro de Defensa durante la pasada administración respondió a Negro y dijo que “es un atrevido”. “Que un ministro del Interior acuse a la oposición de facilitar (al narcotráfico), es realmente un atrevido”, dijo García, también entrevistado por Arriba gente.

En esta línea, el senador insistió en que el secretario de Estado es criticado por “la gente”, no por la oposición. “Está acusado por la inmensa mayoría de los uruguayos de ser un inoperante. Me parece muy grave. La crítica es esencial para la vida de la democracia”, afirmó.

Por su parte, el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, defendió que lo que debilita al Estado de derecho “no es exigir respuestas”. “Es un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de su gente. El aumento de los homicidios y de los heridos por arma de fuego es la prueba más clara de esa incapacidad”, arremetió Martinelli a través de X y añadió que “negarse siquiera a considerar la renuncia es soberbia”.

En tanto, el senador nacionalista Rodrigo Blás señaló que las críticas al gobierno, “incluso las más duras, son parte” del Estado de derecho. “La libertad de expresión, el control de la oposición y el debate público son pilares esenciales de cualquier sistema democrático. Quien no lo entiende, o a quien le molesta, no tiene un problema con la crítica. Tiene un problema con la democracia”, apuntó el legislador nacionalista.

Finalmente, el dirigente del Partido Independiente Pablo Mieres cuestionó que se “convirtió en costumbre” que los jerarcas del gobierno acusen a las críticas de la oposición “como afectación del Estado de derecho o riesgo institucional”. Esto “demuestra la enorme debilidad del gobierno y la falta de argumentos para defender su gestión”, disparó el exministro de Trabajo.