“Atenderlo desde la democracia”: Alejandro Sánchez se refirió a dichos de Orsi por Bukele

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se pronunció este miércoles a los dichos que realizó el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien aseguró “que el ejemplo es Bukele”, al ser consultado sobre la seguridad pública.

En el marco de una nueva edición de los desayunos organizados por el semanario Búsqueda, el mandatario hizo referencia al sistema utilizado por el presidente de El Salvador y agregó que “Es un ejemplo para analizar”.

Tras esto, Sánchez aseguró en declaraciones consignadas por el periodista Leo Sarro, que las cuestiones de seguridad son un tema que hablan “bastante” con el presidente, “porque es una de las principales preocupaciones”.

El secretario de Presidencia explicó que el presidente dijo que “el tema de la seguridad mal atendido puede tener consecuencias en que surge un conjunto de proyectos, algunos más democráticos, otros menos. Por tanto, la población tiene un problema de seguridad y hay que atenderlo desde la democracia”.

Además, contó que a partir de marzo de 2026 comenzará a aplicarse el programa “Más barrio, más vida”, que atenderá a “los barrios más jodidos en términos de violencia y homicidios”.

Consultado sobre la coyuntura, Sánchez dijo que la seguridad “nunca está mejor”. “Hay que seguir trabajando porque no te podés conformar porque lamentablemente el problema de la seguridad es un problema serio”, sentenció.

