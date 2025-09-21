Política

“Así no se puede vivir”: comunidad judía marchó en contra del antisemitismo en la rambla

Montevideo Portal

La Organización Sionista del Uruguay realizó este domingo una concentración en el memorial al Holocausto en la Rambla de Montevideo en contra del antisemitismo, bajo la proclama “así no se puede vivir”.

“Desde los movimientos juveniles, en conjunto con la Organización Sionista del Uruguay, decimos basta al antisemitismo; no podemos seguir así. Hemos sufrido los insultos, la condena y el dolor de la apatía hacia nuestro pueblo, pero se cruzaron los límites: ningún uruguayo debe vivir con miedo en nuestro país”, escribió la organización en sus redes sociales.

Figuras de la política uruguaya también acompañaron la manifestación, entre ellas el exsenador nacionalista Jorge Gandini, quien asistió en lo que describió como “un reclamo justo en un país que respeta la libertad”.

“Más allá de lo se piense de Israel o su gobierno, no se puede perseguir, discriminar, ofender o escrachar gente por su origen étnico, racial, su nacionalidad o religión, menos aún fomentar el odio”, escribió Gandini en X.

El Partido Independiente también estuvo presente, con representación del diputado Gerardo Sotelo, quien expresó “total solidaridad” con la colectividad judía.

En en lapso de la última semana, distintas organizaciones judías llamaron a la atención pública manifestaciones que calificaron como antisemitas, entre ellas el cruce con la directora de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social, Micaela Melgar, por hacer un “llamado al exterminio del pueblo judío” a través del eslogan “desde el río hasta el mar”, y una marcha pro Palestina en la plazuela León Tolstoi, a una cuadra de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya.

