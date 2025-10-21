“Anuncios muy vagos”: exdirector de Biblioteca Nacional criticó conferencia por reapertura

Locales

El exdirector de la Biblioteca Nacional durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, Valentín Trujillo, cuestionó la conferencia de prensa realizada en la tarde de este lunes, en la que se anunció un nuevo plan para la reapertura de la institución con todos los servicios que ofrecía hasta mayo.

En diálogo con Montevideo Portal, consideró que se trató de “un nuevo error de comunicación” y que persisten las dudas sobre la situación actual del organismo. “Si el primer error fue el 26 de mayo, cuando se eligió el Día del Libro para anunciar el cierre, la conferencia de ayer tampoco se entiende muy bien. Los anuncios fueron muy vagos y genéricos”, afirmó.

Trujillo señaló que el acto “no dejó claro el motivo” y que “no se sabe si respondió a cierta presión del ámbito académico”, luego de que haya trascendido y circulado en las redes sociales que la Academia Nacional de Letras envió una carta reclamando la reapertura de la biblioteca.

El exdirector sostuvo que “no hubo grandes anuncios” y que conceptos como el de “mover el acervo” quedaron sin explicación. “Es un acervo gigantesco. No se dijo si se va a construir un edificio nuevo, si se va a usar un anexo o qué va a pasar con el edificio central de 18 de Julio”, indicó.

Trujillo observó que “no queda claro el papel” de la directora de la institución, Rocío Schiappapietra, y cuestionó ciertos aspectos de la incorporación del dramaturgo Gabriel Calderón como representante por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

“Se notó que él es quien está al frente del proyecto llamado ‘Biblioteca Nacional del Futuro’. No se sabe si ocupa un cargo honorario o rentado, y eso genera dudas. Cuatro meses después del anuncio de cierre, ponen un interventor hombre. En tiempos en que se reivindica la gestión de las mujeres, me parece que no es un dato menor”, expresó.

El exjerarca también subrayó que el cierre anunciado en mayo fue “solo parcial” y que la comunicación oficial contribuyó a la confusión. “La biblioteca está abierta. Si alguien va y pide un libro, puede hacerlo. Lo único que se cerró fueron los servicios de visitas escolares. Se dijo que había ratas, zonas inundables y plagas, pero ayer la directora confirmó que no hubo ningún daño”, apuntó.

Respecto a la presencia del presidente Yamandú Orsi en la conferencia, Trujillo remarcó la necesidad de “cuidar la institución presidencial”. “El presidente no puede prestarse a una conferencia donde no se dijo nada, donde le pasaron cuatro apuntes en un papelito. Es importante cuidar las formas”, expresó.

Finalmente, el exdirector lamentó la “incertidumbre” que persiste desde los anuncios de mayo. “Ya han pasado más de cuatro meses y todavía no están claras las estrategias. Suena un poco floja la estructura”, concluyó.

