“Llegó el momento de transformar la preocupación en trabajo”: reabrirá Biblioteca Nacional

El presidente Yamandú Orsi anunció la reapertura de la Biblioteca Nacional, con todos los servicios que brindaba antes de su cierre parcial en mayo. Así lo indicó este lunes en rueda de prensa el coordinador del ministerio del proyecto por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Calderón.

En la conferencia, además de Orsi y Calderón, también estuvieron presentes el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y la directora del centro, Rocío Schiappapietra.

Calderón afirmó que en esta jornada “toma forma un equipo que va a hacer tres cosas”. En primer lugar, trabajará “en lo inmediato” para “ayudar a la Biblioteca Nacional a restablecer los servicios”.

También elaborará, “en paralelo, un nuevo modelo de gestión de la biblioteca del futuro que responda a las exigencias y los desafíos del futuro”.

Y como tercer punto, Calderón indicó que, a partir de diciembre, ese modelo “se pondrá en conversación con todas las instituciones, personas, artistas, investigadores y académicos que justamente desde mayo se han sentido llamados y alarmados”. “Muchos de ellos han venido y han ofrecido sus ideas y su pensamiento”, recordó.

“Llegó el momento de transformar cierta preocupación en trabajo. Un trabajo que se dice rápido pero que este gobierno viene hace meses transformando en ejecución”, completó.

