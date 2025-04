“Antes de nombrarme se lava la boca con hipoclorito”: Ripoll a Pereira por decirle deudora

Política

En medio de la polémica por la falta de regularización y pago de impuestos por parte de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, recordó que durante la campaña electoral Valeria Ripoll fue tildada de “deudora irrecuperable”.

En diálogo con En perspectiva, Pereira, que aseguró que la situación de Cairo es igual a la de “un millón de uruguayos”, sostuvo: “Desde la campaña electoral surgió que Valeria Ripoll era deudora grado 5 del Banco Central, y ella lo explicó con claridad”.

En aquel entonces, la candidata a la vicepresidencia dijo, en diálogo con Primera mañana (El Espectador), que “era una persona común y corriente que vive de su salario”.

Para Pereira, el argumento de la exsecretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) “era lo más razonable del mundo”, ya que se debe “comprender que un candidato a vicepresidente antes tuvo otra vida y que probablemente tuvo determinadas peripecias que no le permitieron pagar las deudas que tenía”.

“¿Eso la inhabilitó para ser candidata a vicepresidenta de la República? No”, dijo el presidente del FA.

El líder del oficialismo cuestionó a otros dirigentes del Partido Nacional, como el exintendente de Soriano, que está imputado, Guillermo Besozzi, y la exdiputada, también imputada, Valentina dos Santos.

“Ahora mismo tenemos a alguien que está imputado por siete delitos distintos en Soriano. ¿Está inhabilitado Besozzi para ser candidato a intendente? No”, reflexionó Pereira.

El presidente del FA sostuvo que si Emiliano Soravilla se convierte en el nuevo intendente de Artigas, Dos Santos se convertirá en la secretaria general, a pesar de haber sido “acusada por un delito de usurpación”.

“Entonces, no sé por qué se miden con varas tan diferentes”, dijo Pereira.

Tras las declaraciones del líder del oficialismo, Ripoll salió al cruce en redes sociales. “A mí, señor Fernando Pereira, antes de nombrarme se lava la boca con hipoclorito”, comenzó.

“Yo tengo préstamos que estoy pagando y me descuentan de mi sueldo; no evado impuestos, laburo y pago. ¡Lo que hace la gente de bien! No tengo propiedades y mucho menos escondo por más de 30 años la evasión. Nunca tuve un sueldo como parlamentaria, ni fui parte de ningún gobierno con cargo remunerado. Mi marido no fue edil ni alcalde, en mi casa nunca entró ni la mitad del dinero que le ingresa a la señora Cairo. ¡¡No tienen excusa!!”, concluyó la exsecretaria general de Adeom.