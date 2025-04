Pereira justificó a Cairo y aseguró que hay “millones” de uruguayos en su situación

En Perspectiva

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, justificó a la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, por no haber pagado el impuesto de Primaria durante 30 años ni haber regularizado las viviendas y el contenedor de su terreno baldío en Pajas Blancas.

“Lo primero que vale la pena consignar es que efectivamente en el Uruguay, lamentablemente, hay decenas de miles de situaciones parecidas a la de Cecilia: personas que han construido su vivienda, que lo han hecho como han podido —con ayuda de vecinos, con autoconstrucción— y que luego no han regularizado sus bienes. Eso es ser moroso en el Uruguay”, dijo Pereira en diálogo con En perspectiva.

Bajo esa premisa, el presidente del FA sostuvo que no “cree que sea la idea de nadie que un millón de uruguayos estén inhabilitados para hacer política partidaria o para participar de cargos de gobierno o legislativos”. “En todo caso, lo que tienen que hacer esas personas, es pagar sus deudas, como paga cualquiera que las tiene”, sostuvo el exsindicalista.

Según Pereira, “regularizar una vivienda no es nada económico” y quienes no cumplen con la normativo “no lo hacen porque no quieren, sino, básicamente, porque no pueden”.

El presidente del FA respaldó a Cairo, que argumentó que no pagó impuestos ni regularizó las construcciones porque no fue “una prioridad”. “Se van tomando prioridades en la vida, que tienen que ver con los hijos, la educación, ayudar al vecino. Finalmente uno, muchas veces, deja estas cosas para atrás, lo cual no está bien, pero para nada la transforma en una persona que haya tenido una inconducta que la descalifique para el cargo que ocupa”, sostuvo el dirigente del oficialismo.

Pereira sostuvo que quien construye un inmueble y luego no puede pagar los costos de la regularización “de ese impuesto nunca va a salir”. “Cuando usted tiene que vender la propiedad, tiene que regularizar los planos, presentarlos en catastro, tiene que regularizar BPS. Para cualquiera de nosotros, no vaya a creer que lo mejor es construir irregularmente. Esto es lo peor, cuando la gente lo hace es porque está en la mala o haciendo una primera experiencia de tener una primera casa”, expresó.

De ese modo, el presidente del FA insistió en que “lo que tiene que hacer Cairo es pagarlo, que es lo que dijo que iba a hacer”.

“¿Cómo se resuelve esta situación? ¿Renunciando al cargo? No, se resuelve pagando, como cualquier persona que debe”, dijo Pereira, y agregó: “Me niego a que en el Uruguay crucifiquemos a las personas que deben”.