“Alto perfil” y “responsabilidad muy grande”: precauciones al trasladar a García Troche

Gianina García Troche, la pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue trasladada desde una cárcel de Paraguay a un hospital donde se encuentra internada y en condición “estable” tras sufrir una convulsión, informaron este martes el Ministerio de Defensa de dicho país y fuentes médicas.

El ministro paraguayo de Defensa, Óscar González, dijo en la radio Monumental que García Troche fue llevada este lunes a las 23:40 desde la prisión militar de Viñas Cué, ubicada en Asunción, hasta el Hospital Militar Central debido a que presentó “algo parecido a una convulsión”.

González indicó que esperan el resultado de los análisis de los estudios médicos para “determinar el diagnóstico preciso”.

En declaraciones a periodistas, el ministro refirió que la seguridad del hospital fue “totalmente reforzada” con elementos de las Fuerzas Armadas y con helicópteros que se encuentran realizando patrullajes aéreos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, se refirió al episodio como un “supuesto problema de salud” que “obliga a las autoridades a permitir” que salga del sistema para ser atendida.

“Hay una línea muy fina ahí, porque está por un lado hacer caso omiso a los supuestos problemas que se validan o certifican con profesionales médicos y que se genere una situación peor, donde estas personas puedan inclusive perder la vida dentro del sistema de reclusión, y hay una responsabilidad directa de todos los actores que hacen a la seguridad. Pero por otro lado, también, atenderlos extramuros para evitar problemas de salud graves también implica una responsabilidad muy grande, porque estamos autorizando la salida de estos altos perfiles para que sean atendidos, entonces ahí todo el sistema de seguridad tiene que ser reforzado para evitar cualquier inconveniente, entendiendo que no son perfiles convencionales”, manifestó el jerarca al programa local Tarde de perros (Universo 970).

García Troche permanece recluida en Paraguay desde mayo pasado tras ser imputada por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

El director del Hospital Militar Central, Darío Fretes, señaló a periodistas que la mujer se encuentra internada en una unidad de terapia intensiva, ya que, según dijo, llegó “en estado de inconsciencia”, aunque destacó que su condición de salud actual es “estable”. “Llegó en estado de inconsciencia, pero no fue necesaria ni siquiera la intubación, estaba con sus signos vitales conservados”, expresó el médico.

Fretes aseguró que García Troche tuvo un “estatus convulsivo no refractario al tratamiento”, que se refiere a la reacción de un paciente a un tratamiento con fármacos, motivo por el cual, indicó, fue trasladada al hospital desde la cárcel.

“Ahora vamos a determinar con todos los estudios que vamos a realizar la causa de esas convulsiones”, agregó el médico quien destacó que los análisis “hasta ahora” son “todos normales”.

Manifestó además que la mujer “tiene pequeños hematomas” en su cabeza, que aseguró se produjeron “al convulsionar”.

Gianina García Troche, quien niega ser la esposa de Marset, pero sí la “madre de sus hijos”, cumple desde el 21 de mayo pasado prisión preventiva, tras haber sido extraditada desde España, donde fue detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en julio de 2024.

La Fiscalía de Paraguay informó en mayo pasado que García Troche fue imputada por presunto “lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas”, como parte de la investigación emprendida tras el operativo “A Ultranza Py”, ejecutado en 2022 y considerado el más grande hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

Con información de EFE.

