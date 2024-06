“Alguien que le avise que son gobierno”: la crítica de Cosse a Delgado por seguridad

Elecciones 2024

Montevideo Portal

La precandidata frenteamplista Carolina Cosse criticó al nacionalista Álvaro Delgado a raíz de una propuesta que el precandidato hizo en materia de seguridad.

El exsecretario de Presidencia sostuvo que, de ganar las elecciones nacionales, creará un grupo “antimafia” para luchar contra el narcotráfico —algo que ha propuesto en más de una ocasión— y Cosse replicó a través de X (antes Twitter).

“Alguien que le avise que son gobierno. Hace horas mataron a cuatro personas incluido un niño, no hace tanto mataron a otro niño en Canelones. La urgencia es ahora, lleven adelante las propuestas que tengan, pero ya mismo”, manifestó la intendenta de Montevideo (de licencia).

Tal como informáramos, la intención de Delgado busca crear “un grupo entre la Armada, la Fuerza Aérea, el Ministerio del Interior, Fiscalía, inteligencia aduanera [y la] secretaría antilavado de activos”. En conjunto con esta medida, la idea de Delgado es desplegar a más efectivos de la Guardia Republicana en el interior del país. “Este gobierno la descentralizó en San Carlos, Tacuarembó y Bella Unión”, recordó.

En tal sentido, desde un acto en San José, Cosse insistió en que la seguridad es el tema “más urgente” para la población y cuestionó las palabras de las autoridades de seguridad que, en rueda de prensa, se preguntaron “qué hacía un niño de 11 años” en ese tipo de situación. “Lo terrible es que haya una balacera en una casa, no donde estaban los padres del niño […] Yo me preguntaría dónde estaba el Estado, no los padres del niño”, apuntó.

Alguien que le avise que son gobierno. Hace horas mataron a 4 personas incluido un niño, no hace tanto mataron a otro niño en Canelones. La urgencia es ahora, lleven adelante las propuestas que tengan, pero ya mismo. https://t.co/IrrhUPCkF6 — Carolina Cosse (@CosseCarolina) June 1, 2024

Montevideo Portal