“¿Alguien conoce la cara de Temu?”: Sánchez defendió el impuesto a compras web

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este martes al denominado “impuesto a Temu” y defendió la medida frente a las críticas de la oposición.

La nueva medida implicará gravar con IVA a aquellas compras exprés realizadas a través de plataformas web, sin embargo, este tributo no regirá para Estados Unidos (EE. UU.), ya que Uruguay tiene vigente el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión. Además, el Ejecutivo aumentará las tres franquicias a un tope de US$ 800 dólares.

En el marco de la presentación de la Ley de Presupuesto del Frente Amplio en el Club Progreso, Sánchez dio una explicación “de alguien que no es economista”, y argumentó que la plataforma “factura más de 750 millones de euros anuales” pero actualmente “paga impuestos en la Casa Matriz, allá en Europa”. En ese sentido, se preguntó so “¿No debería ser una causa nacional? […] para que en vez de pagarlo allá [Europa], lo pague acá, para financiar el bono [escolar], las becas y para financiar las políticas de oportunidades”.

El secretario remarcó que “¿para qué vamos a dejar que se lo coma el fisco de los países ricos?”, si “lo podemos cobrar acá y ellos lo van a descontar allá”.

Además, señaló si “¿Alguien conoce la cara de Temu? ¿Saben dónde vive? ¿Qué hace? […] nadie sabe”, “Pero resulta que el ferretero del barrio lo conocemos”, por lo que señaló que él está “del lado de ese y si esa paga IVA, que pague IVA Temu también”, sentenció.

