“Al momento es un escenario de esperanza”: Orsi planteó el ingreso al RCEP; ¿qué es?

El presidente de la República, Yamandú Orsi, planteó a empresarios uruguayos la intención de Uruguay de ingresar a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), uno de los mayores tratados de libre comercio del mundo, integrado por 15 países de la región Asia-Pacífico.

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, relató que el mandatario lo sugirió como parte de su gira a China. Al respecto, se refirió a la posibilidad de ser parte de este pacto comercial como “pensar en un eslabón superior”.

“Lo que plantea el presidente es mirar hacia adelante, seguir buscando caminos de apertura comercial, pensar en esta parte del mundo que es decisiva para nosotros y para todos como lo es Oceanía y como son las otras zonas en las cuales hemos trabajado”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores en rueda de prensa, consignada por Telenoche (Canal 4).

De esta manera, Lubetkin indicó que al momento esta inserción es “un escenario de esperanza, análisis y evaluación”. Según dijo, Orsi buscó transmitirlo como “una reflexión y un proceso para con el mundo empresarial” uruguayo.

