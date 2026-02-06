Política

Lubetkin habló de la importancia de “más de 30 acuerdos” que el gobierno firmó en China

Montevideo Portal

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, concedió una entrevista a la televisión china en la que habló de aspectos comerciales en el marco de la visita del gobierno uruguayo a ese país.

El jerarca sostuvo que se firmaron “más de 30 acuerdos, muchos de ellos muy importantes en el área de cooperación económica, comercial, ambiental e industrial”, y añadió que son aspectos que construyen una nueva forma de relación.

Lubetkin, también comentó que el presidente Yamandú Orsi dialogó con su par chino, Xi Jinping, y hablaron de desafíos en innovación y transformación, como puntos clave para el desarrollo económico y la cooperación de ambos países.

Añadió que, cuando Uruguay asuma la presidencia pro tempore de la Celac y del Grupo de los 77 más China, procurará que América Latina y el Caribe adopten un papel más activo.

Uruguay será “un facilitador de un diálogo que es muy complejo, porque los países del sur son potencialmente enormes, pero también muy complejo de que se pongan de acuerdo”, sostuvo.

El canciller destacó que “el sur global tiene una expresión importante en el Grupo de los 77 más China, para buscar mecanismos de consenso de temas que sirvan al conjunto de países” y subrayó que “América Latina y el Caribe deben ser muchos mas activos en el escenario global”.

Montevideo Portal