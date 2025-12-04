“Agarre falso” experimentado levantador de pesas murió tras cometer error en el gimnasio

Internacionales

Un hombre de 55 años, identificado como Ronald José Salvador Montenegro, falleció el pasado lunes en un terrible accidente ocurrido en un gimnasio de la localidad de Olinda, en el estado brasileño de Pernambuco.

Fanático del carnaval, Montenegro era apreciado en su comunidad y presidía el Centro Cultural Palacio de los Muñecos Gigantes de su ciudad.

Socio de un gimnasio llamado Academia RW, el hombre tenía experiencia en ejercicio físico y llevaba más de 30 años dedicado a esa actividad.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del gimnasio muestran a Montenegro haciendo press de pecho en banco cuando la barra se le resbala de las manos y le cae sobre el tórax. Tras el impacto, se levanta, pero segundos después cae al suelo.

Tras el golpe, fue asistido y trasladado por el personal del establecimiento a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Rio Doce, pero no sobrevivió.

La Policía Civil registró el caso como "muerte accidental" a la espera de los resultados de las pericias. En las imágenes se puede ver que Ronald sostiene la barra del equipo con las palmas de las manos y los demás dedos, sin sujetarla con los pulgares.

Lúcio Beltrão, presidente del Consejo Regional de Educación Física de Pernambuco, dijo al portal noticioso G1 que el modo de sujetar la barra que usaba Montenegro se conoce como "agarre falso" o "agarre suicida".

En esa sujeción, los pulgares permanecen alineados con los demás dedos y no pasan por debajo de la barra. Eso hace que el peso del objeto se asiente en las palmas y reduzca la posibilidad de mantenerlo en su lugar si se desliza hacia abajo.

El funcionario detalló que el accidente no puede atribuirse oficialmente al agarre usado por el deportista, pero destacó que los riesgos son "considerablemente mayores" si se sujeta la barra de esa manera.

"Al cerrar el dedo, se reduce el riesgo de que la barra se caiga porque se tiene un dedo ahí que dificulta la caída. Diría que cualquier cosa que se haga para reducir el riesgo, hay que intentarla", afirmó Beltrão.