¿Accidente o crimen? Dejó caer una pesa de 20 kg sobre un compañero de gimnasio

Internacionales

El violento episodio ocurrió en octubre de 2020 en un gimnasio en Palmerston, un suburbio de la ciudad australiana de Darwin.

Las imágenes del incidente salieron a la luz esta semana, luego de que Shane William Ryan, de 33 años, se declarara culpable de agresión ante la Suprema Corte del país, el día en que comenzaba el juicio ante esa instancia judicial superior.

Las cámaras de circuito cerrado Next Level Gym captan el momento en que Ryan camina con un disco de 20 kilos en las manos. Durante el desplazamiento sufre un extraño tropiezo -que más bien se parece un salto- y descarga el pesado objeto sobre la cabeza de un hombre que se encuentra levantando pesas sobre un banco.

A continuación, Ryan cae al suelo y parece dolerse de un pie. Sin embargo, se incorpora e intenta auxiliar al mismo hombre al que acaba de golpear.

Según informa el periódico Daily Mail, el hombre que recibió el golpe sufrió fractura de cráneo, corte en una ceja, inflamación y daños psicológicos "significativos y continuos".

John Burns, juez que llevó el caso en primera instancia, consideró los actos de Ryan como “muy peligrosos”, por lo que lo envió a prisión por 19 meses.

Durante el juicio se estableció que las relaciones entre ambos usuarios del gimnasio habían sido "amistosas”, y que no existían motivaciones evidentes para la agresión. En ese sentido, el juez no notó indicios de "premeditación o planificación significativa".

En un primer momento, Ryan insistió en que había lesionado de forma accidental a su compañero. Sin embargo, posteriormente admitió haber actuado exprofeso

“La víctima era vulnerable ya que estaba acostada boca arriba y tenía pesas en las manos. o podía protegerse, y tampoco tenía motivos para creer que usted la atacaría como lo hizo”, dijo el juez a Ryan en la corte.

“La falta de un motivo obvio para que usted haya cometido este delito es preocupante”, agregó el magistrado, quien subrayó que “cuando existe un motivo evidente para cometer un delito, a menudo es posible evaluar la probabilidad de que el delincuente reincida”, situación que no se produce en este caso.

"Eso simplemente no es posible en circunstancias en las que no hay un motivo obvio y usted ha optado por no arrojar ninguna luz sobre ese tema", lamentó.

Ahora Ryan deberá cumplir otros diez meses de condena antes de tener derecho a presentar una solicitud de libertad condicional.