“Adiós calefón las ganas”: la reversión de “Adiós juventud” para despedir termotanques

No puedo esconder tus nanas

El músico y escritor uruguayo Guillermo Flaco Lamolle reversionó la clásica canción de Jaime Roos “Adiós, Juventud”, adaptando su letra a la coyuntura actual de un aumento en la rotura de calefones a causa por los mayores niveles de salinidad que tiene el agua que suministra OSE desde hace algunos meses.

Lamolle, que también es letrista de a murga La Gran Siete, divulgó en su cuenta de Twitter la letra vinculada a este episodio:

“Adiós, calefón / No puedo esconder tus nanas / adiós calefón las ganas / de volverme a bañar, / pasarme el jabón,/ sentir el vapor, /te queda poco por decir / antes de partir, / adiós, que bajón.

Adiós, termofón / (chau, calentador) / Enxutas o Tem o James, / no importa cómo los llames, / con enchufe o a gas, / no pudieron más bancarse la sal, / la situación los corroyó, / nadie los oyó / y ahora ya no están.

Adiós, todo mal / (vivo en un iglú), / te enciendo otra vez en vano, / adiós, calefón, la mano / de unos cuantos fue cruel, / no les convenció / sentarse a pensar / si hoy todo helado y sucio ven / les parece bien / váyanse a cagar.

Adiós al champú / (con shock de limón) / prometo, al llegar febrero, / un baño polaco entero / y oler bien otra vez; / cantar sin jeder / un nuevo cuplé, / hasta que el resto de jabón / marque su final, /y adiós, carnaval.

Parece mentira que antaño llovía / en la cuenca del Santa Lucía”.

Tras la publicación que fue replicada ciento de veces en la red social Twitter, el músico expresó que ya está escribiendo un cuplé para el próximo carnaval. “Quienes quieran ver el cuplé del calefón, que ya está siendo escrito, deberán buscarnos el próximo febrero en los tablados de Más Carnaval. Están todes invitades”, añadió.

