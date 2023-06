Demanda de servicios técnicos por rotura de calefones tuvo un “incremento de hasta 300%”

Economía

Montevideo Portal

Producto del impacto que ha tenido el aumento en la salinidad del agua del OSE en varios aspectos de la vida cotidiana en Montevideo y en parte de la zona metropolitana, uno de los fenómenos que también se ha dado fue un incremento significativo en la demanda de servicios técnicos por la rotura de calefones.

Este aumento en las consultas que lleva al menos un par de meses se debe a la falla y el deterioro de las resistencias de peor calidad de los termotanques, luego de que producto del déficit hídrico OSE incrementara los niveles de salinidad y cloruro en el agua que suministra a los hogares.

En diálogo con Montevideo Portal, el gerente de Hogar Montevideo, Mario Arismendi, dijo que ante el aumento de los reclamos se están viviendo “dos escenarios diferentes”.

“Hay resistencias importadas de buena calidad que aguantan un poquito más que otras de inferior calidad. Es una dualidad que se suele dar en los repuestos de electrodomésticos, pero en los calefones la diferencia es muy grande. En estos momentos en algunos casos las estamos cambiando dentro de los 30 días”, explicó el electromecánico.

Arismendi, que gestiona una de las principales empresas proveedoras de este servicio técnico en Montevideo y Ciudad de la Costa, señaló que el aumento en los reclamos y de la demanda para la reparación de calefones comenzó a ocurrir al menos hace dos meses.

“Ya en abril vimos un mes atípico; se disparó. En el año tenemos diferentes momentos de la demanda con los aires acondicionados o con las heladeras, pero con los calefones no, hasta ahora era algo de todo el año. El incremento es de un 300%. Pasamos de atender un promedio de 20 servicios diarios a 60”, afirmó Arismendi, que debió sumar a su plantilla más técnicos para cubrir el aumento de la demanda de los hogares en la capital del país. Dependiendo la calidad, el costo de una resistencia oscila entre los $ 800 y los $ 1.900.

El profesional aseguró que, además de los cambios de resistencia en los termotanques, ahora también se están encontrando con “mucho calefón pinchado”.

“El deterioro que han sufrido en estos poco menos de 90 días hace que los calefones que ya tenían unos años de uso terminen de estropearse, porque se aceleró el desgaste de esos tanques. Estamos encontrando mucho calefón de cobre pinchado, incluso dentro del período que dura la garantía”, explicó.

Según informó el semanario Búsqueda a inicios de junio, la empresa nacional fabricadora de termotanques James —que lidera el mercado— experimentó un incremento importante de la demanda de su servicio técnico, que pasó de atender 40 reclamos diarios a 200. Los problemas de funcionamiento, precisó a dicho medio el gerente de Servicio Técnico de James, Carlos Correa, están registrándose en los equipos con tanque de cobre, pero no en los de acero.

Por su parte, Arismendi comentó a Montevideo Portal que el aumento en los reclamos, aunque no necesariamente a los mismos niveles, se “va a mantener durante los próximos meses porque hubo un deterioro en los termotanques que ya se produjo” y acortó la vida útil de esos productos.

Finalmente, pese a que desde Bomberos se ha afirmado que el incremento en los niveles de salinidad del agua no incrementa el riesgo de cortocircuitos, el electromecánico aconseja bañarse con el calefón desenchufado.

“Sinceramente hay una situación de riesgo para las personas que puedan recibir un choque eléctrico, porque la resistencia que va dentro del calefón se pone a masa y provoca un cortocircuito a través del agua. O sea, toda esa corriente, si no está bien la descarga a tierra, va a pasar a través del cuerpo de la persona cuando se esté bañando. Es una situación que realmente puede ser peligrosa”, advirtió Arismendi.

Y añadió: “Hay que recalcar que la gente tenga la instalación eléctrica en condiciones, con una llave diferencial a tierra, pero que también la tierra esté bien conectada y a su vez que no se haya aislado, que no sea muy vieja, que con el paso del tiempo el óxido de cobre es aislante, no es conductor, es todo lo contrario. En la medida en que se oxida la descarga a tierra pierde efectividad, por eso siempre la recomendación es apagar el calefón a la hora de bañarse, es un buen hábito más allá de todo lo que está pasando ahora. Es importante recalcar esto porque es lo más peligroso de lo que está pasando, que por suerte no ha pasado nada, pero también hay que evitarlo. Insisto, es un muy buen hábito”.

Montevideo Portal