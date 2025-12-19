“Actos de odio”: imputan a agresores que persiguieron liceales por su condición de judíos

Judiciales

La Justicia imputó a los agresores por la denuncia formulada a fines de noviembre por el Comité Central Israelita del Uruguay y la familia de dos liceales que fueron perseguidos y amenazados en la zona de Punta Carretas por su condición de judíos.

El CCIU informó que la resolución judicial fue tomada este jueves. La organización detalló que a “los culpables” se les impuso una “medida socioeducativa de tres meses de libertad asistida y la prohibición de acercamiento”.

“Buena noticia que el peso de la ley haya sido aplicado de acuerdo a derecho. El fallo entiende que hubo una infracción grave prevista en la ley penal, calificada como un delito de comisión de actos de odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas”, señaló el Comité Central Israelita.

Los denunciantes afirmaron que la agresión tuvo lugar el 25 de noviembre a la altura de la rambla y García Cortinas. Jaime Apoj, de la Secretaría de Asuntos Legales del CCIU, afirmó en ese momento a Subrayado (Canal 10) que los liceales iban con el uniforme del colegio y que los agresores les dijeron: “Ustedes son judíos, ya sabemos lo que hicieron. Largá a correr, que te la vamos a dar”.

