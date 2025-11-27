Denuncian que dos liceales “fueron perseguidos y amenazados” por su condición de judíos

Montevideo Portal
El Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) denunció que “dos jóvenes liceales fueron perseguidos, acosados y amenazados por su condición de judíos”.
El hecho ocurrió en la tarde del martes, en la zona de la rambla de Punta Carretas, y tanto la CCIU como los familiares de los adolescentes realizaron denuncias para que lo investigue la justicia, según afirmó la organización en un comunicado.
“Lamentamos corroborar lo que denunciamos tantas veces: los mensajes de odio solamente generan odio y la demonización de la comunidad judía por hechos que ocurren a miles de kilómetros de nuestro país, habilitan a llevar a cabo acciones de este tipo”, dice el comunicado.
De acuerdo con lo informado por Subrayado (Canal 10), la agresión tuvo lugar a la altura de la rambla y García Cortinas, sobre las 19:15 del martes.
Jaime Apoj, de la Secretaría de Asuntos Legales del CCIU, afirmó al citado medio que los liceales iban con el uniforme del colegio y que los agresores les dijeron: “Ustedes son judíos, ya sabemos lo que hicieron. Largá a correr que te la vamos a dar”.
