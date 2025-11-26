“Acto de fe” en seguridad y designar a “la mejor fiscal de Corte”: blancos por presupuesto

Política

La bancada de senadores del Partido Nacional brindó una conferencia de prensa respecto al proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, aprobado en general en la Cámara de Senadores. En este marco, los blancos discursaron sobre algunos de los puntos en los que no acompañaron el proyecto en particular, y se detuvieron en el “acto de fe” que implica la iniciativa en materia de seguridad.

Así, el legislador Javier García criticó que “la gran carencia” que tiene el presupuesto es un plan de seguridad. “Tal es así que recién prevé asignaciones para el 2027 y 2028; no tenemos planes del 25, 26 y hay un acto de fe que es tener un plan en el 27”, disparó el exministro de Defensa.

Pese a esta situación, el senador aseguró que el Partido Nacional votó los recursos en materia de seguridad, pero enfatizó en que se trata de un “acto de fe”: “Son recursos para algo que no se conoce”, manifestó y añadió que “no tiene rumbo”.

En este contexto de “tantas diferencias”, García se refirió a la propuesta que podría unir al Parlamento y resolvería un tema pendiente desde hace años, que es enviar la venia para designar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte.

La funcionaria ejerce actualmente ese cargo, pero como subrogante de Juan Gómez (quien, a su vez, subrogaba al actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz).

“Todos coincidimos”, aseveró García. A su entender, sería “una muy buena señal” para Uruguay que todo el sistema político concordara en designar “a la mejor fiscal de Corte que ha tenido” el país desde que se creó la institución, “no solo por su experiencia profesional, por su idoneidad o por su persona, sino porque ha demostrado por los hechos que le tocó vivir hace muy pocos días que por algo el crimen organizado y el narcotráfico la tienen como enemiga”, argumentó el senador blanco, haciendo alusión al atentado que sufrió Ferrero el 28 de setiembre.

“Si es enemiga del crimen como lo es, es la mejor fiscal de Corte que podemos tener; sería una buena cosa que el sistema político se encontrara en el respaldo de Ferrero”, finalizó García.

