Judiciales

“Acá hay algo más”: Bruno Manini Ríos habló de su causa y aseguró que no le robó al abuelo

Bruno Manini Ríos Moreira, hijo de Guido Manini Ríos e Irene Moreira, habló de su detención y advirtió que, más allá de sus actos —de los que no se reconoce culpable—, detrás de todo el episodio hay intenciones de dañar a su familia.

“La causa es un tiro por elevación para pegarle a mi círculo más íntimo, a mis padres. ¿A mis padres? Uno puede suponer que sí. Pero acá hay algo más”, deslizó en diálogo con El Observador, aunque evitó ahondar para no revelar a la Fiscalía “cuál será la línea que seguirá” su defensa.

Bruno Manini Ríos fue imputado el 8 de enero por los delitos de “violencia doméstica agravada en reiteración real con un delito de violación de domicilio”, luego de haber sido denunciado por su abuelo materno, Roque Moreira, por haberle robado 15 mil dólares de su cuenta bancaria y de haber ingresado a su hogar a escondidas. Por 180 días deberá fijar domicilio y presentarse en la seccional más cercana, además de llevar tobillera.

A la cuenta en cuestión tenían acceso el propio Bruno Manini Ríos, su madre y la secretaria del abuelo. La extracción del dinero fue en octubre y luego en diciembre.

El imputado alega que la relación con su abuelo siempre fue buena y que el dinero no fue “hurtado”. “Se dijeron muchas cosas. Que era para droga, por ludopatía. Aún hay videos en TikTok, que no he querido ver, que dicen que debería estar preso”, comentó.

También dijo que, con el correr de los meses, se sabrá la verdad. “Ni siquiera nos hicieron pericias psiquiátricas. Moreira es una persona mayor, quizá hubiera sido correcto hacerlo”, sugirió.

La familia del joven entiende que hubo demasiada “celeridad” en el tratamiento de la denuncia y la detención, teniendo en cuenta que se está en feria judicial. También Bruno Manini Ríos pretende reinstalar la suspicacia de la filtración de datos de Fiscalía a los medios. Dice: “Alguien filtró y nadie hace eso sin un objetivo. Yo no te voy a dar información porque sí; algo busco”.

En tanto, se quejó del trato que le infringió la Policía al detenerlo, ya que lo esposó a pesar de tener, según dijo él, el 14% de su cuerpo quemado y en tratamiento por un incidente en el parrillero el 24 de diciembre. El material combustible que utilizó para encender el fuego explotó, por lo que las llamas alcanzaron sus brazos y parte de su cara, de acuerdo con su relato.