El paso a paso del hijo de Manini Ríos para robarle a su abuelo, según la acusación fiscal

La fiscal de Artigas Beatriz González Galván pidió este miércoles la imputación de Bruno Manini Ríos Moreira por los delitos de “violencia doméstica agravada en reiteración real con un delito de violación de domicilio”.

Según aclararon desde Fiscalía, no se pidió una pena para delitos como hurto o estafa porque el artículo 41 del Código Penal exime de sentencia a los autores de estos crímenes cuando es por consanguineidad. Esto no aplica para la violación de domicilio, acotaron.

En la audiencia, que tuvo lugar este miércoles, la fiscal relató los hechos acontecidos por los que pidió la formalización de la investigación, que fue aceptada por la Justicia por lo que el proceso judicial continuará.

En la acusación, González narró que el día “1° de enero cerca de la hora 12:08 el imputado se introdujo en el domicilio de su abuelo, Roque Moreira, ingresando por una ventana”.

Luego de lo ocurrido, la secretaria de Moreira detectó el 2 de enero que la ventana del domicilio estaba “semiabierta”, la alarma desconectada y faltaba la llave digital bancaria que estaba en el cajón de un escritorio.

“Posteriormente, la víctima [Roque Moreira] presentó la denuncia tras haber percibido cuatro movimientos bancarios desde el dispositivo electrónico. Todos [los movimientos bancarios] fueron realizados el 1° de enero de 2025 a distintas personas”, acusó la investigadora.

Dichas transferencias, agregó González, fueron por un total de US$ 5.325 y $ 28.170. Además, la fiscal dijo que mediante cámaras de seguridad se logró constatar el ingreso de un vehículo Mercedez Benz —automóvil propiedad de la senadora Irene Moreira— a la finca de la víctima.

“A su vez, mediante cámaras particulares se logra visualizar que el imputado desciende del vehículo, ingresa a la finca y se retira por la ventana que ingresó una hora después. El vehículo llegó próximo a la hora 13:44 a una estación Ancap”, relató la fiscal.

Durante la investigación, Bruno Manini Ríos fue reconocido por la secretaria de Roque Moreira. A su vez, luego de la carga de combustible el acusado por Fiscalía tomó la ruta 30 e hizo una nueva transferencia bancaria con la llave digital.

Las anteriores habían sido realizadas durante el período que estuvo dentro de la casa de su abuelo.

“El acceso a las claves estaban guardadas en la computadora del escritorio de la víctima, lo que facilitó el uso de la herramienta digital bancaria al imputado”, relató González.

Por su parte, Moreira declaró ante Fiscalía que la pérdida había sido por un total de unos US$ 15.000. El abuelo del imputado ya había realizado una denuncia en octubre de 2024, pero no se pudo determinar el responsable. No obstante, el “modus operandi utilizado en esta oportunidad fue el mismo”, añadió la investigadora en la acusación.

Finalmente, la Justicia hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía: fijación de domicilio, prohibición de comunicación y acercamiento a menos de 300 metros de la víctima y la colocación de un dispositivo de geolocalización hasta el próximo 7 de julio, así como la presentación en la seccional policial una vez por semana.

En tanto, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos [padre del imputado], se expresó en la red social X sobre lo acontecido.

“Ante la dolorosa situación familiar, y privada, que nos tocó vivir, agradezco el apoyo que muchos nos dieron... A los que se llenaron de moralina y fueron irónicos, duros y agresivos les deseo que nunca tengan en su familia un problema similar. ¡Se los deseo de corazón!”, escribió el senador.

