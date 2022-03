Política

“Abuso desde el poder” y “preocupación”; reacción del sí por anuncio de conferencia del no

Lacalle Pou dijo que no piensa en hacer un mensaje por cadena y sí una conferencia. Desde el sí señalan que “cambian las condiciones”.

La comisión que milita por el sí de la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) se reunió este miércoles y expresó su opinión sobre la posibilidad de que el presidente Luis Lacalle Pou no utilice la cadena de radio y televisión, que había sido acordada el pasado martes, y se realice una conferencia de prensa, luego de los cuestionamientos que hizo el mandatario.

Uno de los voceros y referentes del sí y presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), José Olivera, dio una rueda de prensa tras el encuentro en el comando de la comisión del sí y manifestó “preocupación” por el “cambio” que se dio tras la reunión del martes.

“Nosotros partíamos de la base de que una contribución a nuestra democracia, al conjunto de ciudadanos, era que tanto de la opción del no como del sí tuvieran un espacio en radio y televisión donde transmitir un mensaje al conjunto de la población. De esto estuvimos hablando ayer con representantes del gobierno, con representantes del comando del no, incluso en una situación muy compleja donde se confundía gobierno con comando del no constantemente, acordamos o avanzamos en la definición de algunos temas”, comenzó diciendo el dirigente sindical.

Para Olivera los anuncios de Lacalle de este miércoles “cambia sustantivamente” las condiciones de lo que sería una lógica de “abuso de poder” o “desde el poder” con reglas que “benefician” a una de las dos opciones, en “desmedro” de la opción del sí, algo que consideró que “no es novedoso” y que “transcurrió” durante todo el proceso.

“En ese marco creemos que ni siquiera se toman en cuenta antecedentes en instancias electorales de este tipo, en instancias de consulta populares de este tipo, donde particularmente ha dispuesto de las mismas condiciones, los mismos tiempos y en los mismos espacios para dar a conocer su posición”, aseguró, y criticó el hecho de que el presidente abandone “su condición de jefe de Estado y se embandere con una de las posiciones que no representa el sentir o el pensar del 100% de los uruguayos”. “Es un problema en sí desde el punto de vista democrático”, opinó.

“Pero más problemático es que desde el poder nos diga que unos vamos a poder usar una cadena de cinco a siete minutos y que el presidente va a hacer una conferencia de prensa, en un país donde todos sabemos el peso, la importancia, la trascendencia y la cobertura que se le da a una conferencia de prensa por parte del presidente de la República”, añadió.

El vocero del sí sostuvo que Lacalle “no hablará como jefe de Estado”, sino que como “jefe del comando de campaña del no”, algo que consideró “preocupante”.

“En virtud de este cambio sustantivo, que no recoge antecedentes, en una lógica muy preocupante porque cuando la Corte Electora tuvo que definir otorgar la papeleta celeste y la rosada a la otra tomó en cuenta antecedentes que habían en la materia con respecto a colores utilizados, aquí se buscaba que la cadena tuviese el mismo sentido, pero lamentablemente la opción del gobierno es utilizar los resortes del poder para beneficio de una de las opciones, y por eso creemos que sustantivamente las opciones cambian, y que no contribuye a la democracia, al sentir republicano, que tratamos de darle en este proceso de transmisión de mensaje a la ciudadanía”, comunicó.

Es por eso por lo que la comisión del sí realizará una conferencia de prensa una vez termine la que encabece Lacalle Pou, quien afirmó que hasta el momento no hay una definición al respecto, sino que se maneja como una idea. No obstante, este jueves solicitará al Poder Ejecutivo la realización de la cadena de radio y televisión para el próximo martes 22 de marzo a las 20:00 horas.

“Ser muy claros en que la conferencia de prensa que haga el presidente de la República, que descartado va a durar mucho más de 7 minutos, también inmediatamente vamos a estar convocando a una conferencia de prensa, que aspiramos que los medios de comunicación también cubran en las mismas condiciones que puedan cubrir la conferencia de prensa del presidente”, concluyó.

