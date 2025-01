“Absolutamente sorprendido”: reunión con inversores de Conexión Ganadera será el martes

Judiciales

Montevideo Portal

El director de la empresa Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, volvió a dirigirse a los 4.200 inversores de la firma, luego de que se reconociera que tenía un pasivo de US$ 400 millones y activos por US$ 150 millones.

En esta ocasión, Carrasco informó cuándo será la próxima reunión virtual con los inversores: el próximo martes 28 a las 18 horas.

“El pasado jueves 23 de enero, expresé mi desacuerdo en realizar el streaming que estaba previsto, discrepando en esencia, con el mensaje que pretendía enviarse a ustedes y a la opinión pública”, asegura en un correo, al que accedió Montevideo Portal.

“Todos saben que no me ocupaba del manejo financiero de la empresa, por tanto, me sentí y me siento, absolutamente sorprendido con los primeros resultados del relevamiento realizado”, sigue.

“Entiendo que el mismo, requiere aún ajustes y revisiones en forma de auditoría profesional y especializada. En tal sentido, en ese momento siguiendo las obligaciones legales, expresé que debíamos transitar de inmediato el camino del concurso voluntario”, agrega.

Carrasco dice que fue informado sobre “la voluntad y organización ya avanzada de un grupo de inversores que, previo a cualquier intervención judicial, han planteado participar de inmediato en una planificación respecto a los activos de la empresa”.

Además, señala que a partir de hoy “solo podrá entregarse ganado con ‘orden judicial’”, para ofrecer “garantías a todos”.

El pasado jueves, Carrasco suspendió a último momento la reunión que había pactado con los inversores, a través de correo electrónico. Carrasco no “autorizó que se realice” la reunión virtual. El director de Conexión Ganadera señaló que “la información recabada al día de hoy no es suficiente para darle [a los inversores] una situación exacta” de “dónde está parada” la empresa. “Menos para sugerirles cuáles serán las soluciones”, agregó.

Montevideo Portal