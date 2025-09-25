Política

¿A cuánto estamos de la Noche de los Cristales Rotos? Da silva por carta contra embajador

En una breve rueda de prensa, el senador nacionalista Sebastián Da Silva protestó enfáticamente ante la postura del comité del Frente Amplio en Madrid.

Según informara El Observador, dicho comité envió una carta a Fernando Pereira, presidente de la fuerza política. En dicha misiva, manifiesta “honda preocupación” por al designación del diplomático Bernardo Greiver como embajador uruguayo en España.

“Dicha preocupación está motivada por el carácter marcadamente sionista de esta persona, cuya afinidad con el actual gobierno de Israel y sus actuaciones en los territorios palestinos es pública y notoria”, expresa la epístola.

“El gobierno de España, y en particular su presidente Pedro Sánchez, está siendo punta de lanza de este rechazo internacional, siendo uno de los primeros estados de la UE en reconocer al estado palestino”, refiere el texto, para añadir luego que “el posicionamiento de apoyo a Israel del señor Greiver podría, por lo tanto, constituir un serio obstáculo a las excelentes relaciones actualmente existentes entre ambos países y gobiernos”.

Ante la divulgación del documento, Da Silva lo señaló como absolutamente impropio, y trazó símiles con dolorosos hechos del pasado.

“¿A cuánto estamos de la Noche de los Cristales Rotos?” preguntó Da Silva, en alusión a un terrible hecho que marcó una escalada definitiva en la persecución a judíos durante el nazismo. Hasta hoy se lo considera como el pogromo más grande de la historia. Ocurrió entre el 9 y el 10 noviembre de 1938, noche en la que voluntarios nazis y población civil lincharon personas y produjeron destrozos y saqueos, ante la preanunciada y cómplice pasividad de la policía.

“La semana pasada, unos zaparrastrosos fueron a la puerta de u colegio, a amedrentar gurises por el solo hecho ser judíos”, recordó Da Silva en alusión a la movilización llevada a cabo el pasado 18 de setiembre en los alrededores de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya, un colegio privado ubicado en el barrio Pocitos.

“Ahora, el comité del frente Amplio en Madrid tiene el tupé de cancelar la trayectoria de un embajador por el solo hecho de ser judío”, criticó.

“¿Hasta cuándo cuando vamos a normalizar este neofascismo siniestro que se está dando en nuestro país?”, planteó.

Luego, y para ilustrar sus dichos, proyectó un hipotético escenario de persecución antisemita en nuestro país.

¿Vamos a tolerar que en 8 de Octubre, que en el Paso Molino, que en el barrio de ellos [Villa Muñoz, conocido como Barrio de los Judíos] les vayan a poner una estrella amarilla? Peguntó el legislador, aludiendo a un símbolo que los judíos debían llevar obligatoriamente en sus ropas en tiempos del nazismo.

¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que yo espero es que el Frente Amplio tenga una reacción acorde con las tradiciones del pueblo uruguayo”, expresó.

Miren que así empiezan las cosas las cosas [. . . ].De esto al escrache, a la lapidación y la noche de los cristales rotos, si no lo frenamos, es un ratito”, advirtió.