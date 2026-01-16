¿A cuánto cotizará el dólar este 2026, según expertos encuestados por el BCU?

Economía

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó su encuesta de expectativas económicas, en la que releva las estimaciones “de diversas instituciones y profesionales independientes”.

“El objetivo de la encuesta es monitorear mensualmente la evolución de las expectativas de mercado respecto de las principales variables macroeconómicas, de modo de complementar la información disponible para el diseño de la política monetaria”, establece el organismo en su comunicado.

Así, según el relevamiento —realizado este mes de enero—, el promedio de lo que plantean los 22 encuestados es que el producto bruto interno (PBI) crecerá 1,87% este año, 1,85% en 2027 y 1,92% en 2028. La cantidad de expertos que respondió sus expectativas para 2027 fue 21, y para 2028 fue una menos.

A su vez, el mínimo esperado de crecimiento para este año es de 1,50%, y el máximo es de 2,30%.

En julio del año pasado, en cambio, los distintos agentes económicos encuestados esperaban un crecimiento de 2,47% para 2026.

¿Y el dólar?

Por otro lado, los actores encuestados también opinaron sobre el valor del tipo de cambio.

De tal forma, la expectativa es que el dólar vaya al alza: se espera que termine en los $ 38,92 promedio a fines de mes, $ 39,48 a fin de junio (fin de próximos seis meses), $ 40,19 a fines de 2026 (cierre del año calendario) y $ 41,46 a fines de diciembre de 2027.

¿Y la inflación?

Finalmente, también se divulgaron las expectativas de inflación de cara a los dos próximos años.

Según la publicación del BCU, la mediana de respuestas de los actores encuestados marca un índice de precios al consumo (IPC) de 4,40% para este 2026 (año calendario), 4,45% para 2027 y 4,50% para 2028.

De tal forma, la expectativa es que el IPC se acerque cada vez más al rango meta establecido por el BCU, de 4,5%.

