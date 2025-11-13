Vierci Holding: cuáles son los negocios del grupo paraguayo interesado en comprar Ta-Ta

Empresas

La cadena de supermercados Ta-Ta podría cambiar de dueño próximamente, ya que se conoció el interés por parte del grupo paraguayo Vierci Holding, un actor relevante del retail en ese país que ya opera en Uruguay con la marca de comida rápida Subway.

El empresario Francisco de Narváez, a través de su conglomerado GDN, está en negociaciones con el grupo, por una adquisición que tiene un valor de entre US$ 150 y 200 millones.

Vierci está detrás de la cadena internacional de comida rápida Burger King en Uruguay, Paraguay y el estado de Santa Catarina en Brasil. El grupo paraguayo, que comenzó su actividad en 1967, consiguió la franquicia en 2005.

También opera con las marcas de bebidas Jack Daniel’s y Licor 43, así como los perfumes Carolina Herrera y Rabanne.

Viviana Escobar, paraguaya de 45 años, es quien lidera el grupo como su country manager. En Uruguay, emplean cerca de 900 personas. En su país de origen, operan marcas como Forever 21 y Mango, se encargan del embotellamiento de Pepsi.

También en Panamá están a cargo de la marca Popeye’s, local de comida especializado en pollo frito oriundo de Estados Unidos, donde tiene gran popularidad.

Hoy en día, el grupo Vierci, a través de sus distintas firmas, está presente en una decena de países: Paraguay, Brasil, Uruguay, Panamá, Bolivia, Chile, Perú, Estados Unidos, España y Portugal.

Montevideo Portal