Moody’s resaltó “resiliencia ante shocks” de Uruguay pese a alerta sobre inflación

Economía

Montevideo Portal

La agencia calificadora Moody’s resaltó la solidez institucional y económica de Uruguay como una de sus principales fortalezas crediticias, al mismo tiempo que advirtió que el país se encuentra al inicio de una fase de ajuste derivada de la disminución de la inflación, lo que requerirá adaptaciones tanto fiscales como monetarias.

La analista sénior de Riesgo Soberano de la agencia de calificaciones, Elisa Parisi-Capone, señaló que la capacidad del Estado uruguayo y del Banco Central del Uruguay para responder a distintos tipos de shocks —ya sean externos o internos— representa una ventaja sustancial para mantener su grado de inversión. Además, indicó que esa resiliencia “ante shocks de todo tipo es una fortaleza crediticia clave”, según consignó el medio Ámbito.

La jerarca de Moody’s brindó una rueda de prensa luego del evento virtual Inside Latam 2025, que sirvió para “proporcionar un análisis profundo de los principales riesgos crediticios que enfrenta el país”, indica su página web.

Respecto de la baja de la inflación, Moody’s reconoció que el descenso hacia el rango meta es un “avance positivo, ya que demuestra la capacidad de las políticas para alcanzar los objetivos”. Sin embargo, la agencia advirtió que este cambio de perspectiva coloca al país al inicio de una fase de ajuste en la cual, aunque la inflación más baja reduce costos de endeudamiento interno, también implica un riesgo de menor recaudación tributaria y menor indexación de la economía, según informa el citado medio.

Las previsiones de Moody’s sitúan el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Uruguay en torno al 2,5% para 2025 y al 2,4% para el año siguiente, en línea con su potencial estimado. La agencia advirtió que, aunque esas cifras son moderadas, son compatibles con su escenario base dadas las condiciones actuales.

Entre los factores que podrían mejorar la nota crediticia de Uruguay, la analista sénior de Moody’s mencionó la implementación de reformas estructurales que permitan una reducción sensible de la carga de la deuda y un aumento significativo de la inversión privada. Por el contrario, subrayó que el deterioro de los marcos de política fiscal o monetaria, o un retorno a tasas de crecimiento persistentemente bajas, podrían poner en riesgo la calificación.

Montevideo Portal