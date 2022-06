MVD Trading, la empresa que usa la “inteligencia financiera” como “arma” contra el consumo

FYIADV

Esteban Echevarría inició en el mundo del trading hace 12 años y hace 8 que fundó MVD Trading: una “institución educativa integral” que “trabaja varias vertientes” de esta actividad.

Tal como lo definió, el trading es “el arte de especular en los mercados financieros”.

Ahora, Echevarría conversó con Montevideo Portal y enfatizó en cuál es la idea de libertad e inteligencia financiera, conceptos clave en el enfoque del trading que desde su empresa se manejan y cómo no solo cualquier persona puede inmiscuirse en este mundo, sino alcanzar esa autonomía al balancear su economía.

La libertad financiera, asociada a personas millonarias, con autos de lujo, o mansiones no siempre es bien entendida por el común de la sociedad. Una persona que vive en un apartamento normal, que anda en bicicleta y que se permite entrenar o hacer cualquier otra actividad en el tiempo que quiera, también es libre financieramente.

La libertad financiera no depende de los 000 en la cuenta bancaria, sino que de las empresas, inversiones por más pequeñas que sean nos permitan vivir y organizarnos el tiempo de la manera que cada uno desee. Es poder elegir qué hacer con el tiempo sin tener la necesidad de hacer otra cosa en ese momento.

¿Hay un público definido de los cursos que ofrece tu empresa?

MVD Trading es una institución educativa integral, porque tiene un montón de áreas y trabajamos varias vertientes de lo que es el trading. Tenemos también muchos paquetes educativos diferentes que van desde alguna persona que quiera aprender a ganar dinero para trabajar de esto hasta inversores que tienen ahorros y quieren hacerlos crecer en el tiempo.

Es decir, desde novatos hasta expertos, tenemos todo el espectro de interesados en hacer rendir su capital, ya sea poco o mucho. Vos podés tener gente que tiene mucho capital y es un novato en el mundo de las inversiones y después tenés gente que tiene mucho conocimiento (no sé si llamarlo experto, porque ni yo me considero un experto que hace 12 años que lo hago y hace 8 qué tengo MVD Trading) y de repente no tiene tanto capital.

Lo cierto es que MVD es una empresa de 20 personas, es una pyme. Somos una empresa de software, de tecnología en primera instancia. Luego es una institución académica.

Eso está bueno también aclararlo: MVD Trading desarrolla software para que las personas puedan invertir en la bolsa de una manera mucho más simple que si tuvieran que salir a buscar las herramientas por todos lados o tener que ponerse a investigar economía o a saber de finanzas.

Cualquiera puede hacerlo, a eso voy. No necesitás tener formación en economía ni finanzas ni ser contador ni nada por el estilo.

¿Cómo lo llevan adelante?

Nosotros tenemos un enfoque súper serio respecto al mundo del trading. No le vendemos a la gente que va a ganar un montón de plata ni que va a hacerse rica ni millonaria. No es el enfoque que más vende porque ese es decirle a la gente lo que quiere escuchar.

En cambio, nosotros nos manejamos con un discurso serio en cuanto a que no podés perder capital y que hay que educarse, formarse, hay que hacerlo desde abajo con seriedad y para ir logrando una consistencia poco a poco.

A mí me gusta hablar mucho de los conceptos de inteligencia e independencia financiera. El primero es un exponente que te va a ayudar a desarrollar el segundo, pero no es tan sencillo ni fácil de alcanzar el hacerte millonario o vivir de la renta.

Nosotros lo que hacemos es presentar la inteligencia financiera como arma, como herramienta fundamental.

¿Un arma contra qué?

La sociedad está domesticada para que uno se eduque, consiga títulos, consiga un trabajo y que, cuanta más educación tengas, más vas a competir en el mundo laboral; la sociedad nos tiene adaptados a estudiar para consumir, gastar en las últimas cosas que salgan al mercado y no tanto con una conciencia de ahorro, de inversión. Esto no se le enseña a nivel de escuela ni de liceo a los gurises.

De hecho es un proyecto que vamos a enviar al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que lo vamos a hacer como empresa, de manera honoraria, que consiste en que a los gurises se les enseñe ya en etapas iniciales, desde la escuela, a invertir. Que ya puedan abrirse una cuenta de inversiones a una plataforma de inversiones para que puedan empezar a invertir esos poquitos dólares o pesos que reciben de sus padres y que se empiece a generar esa conciencia.

Imagina un niño de seis, siete años que ya pueda tener un acceso (obviamente con suscripción de sus padres) a una plataforma donde pueda ver su plata subir y bajar, empezar a vivenciar eso que así es la vida. La plata esa le va a subir y luego le va a bajar, es un ida y vuelta de constantes alegrías y también, por qué no, tristezas, como ahora le está yendo a los mercados que les está yendo mal, entonces forma parte de la educación también.

¿Y desde MVD Trading tienen ese enfoque de la enseñanza por el ahorro?

Claro. Lo que nosotros buscamos es transmitir un poco la filosofía que tenemos, que en realidad no es nada del otro mundo, sino es no gastar tanto, sino invertir.

O sea, empezá a generar desde joven una cuenta de inversiones, aprendé a canalizarlas; uno de los vehículos para canalizar esas inversiones es el trading, pero hay otros. Por ejemplo, gente que compra un bien raíz para alquilarlo y de esa manera generar ingresos.

Entonces, la independencia o libertad financiera es eso: que vos tenés ingresos pasivos que no requieran de tu trabajo que te permitan vivir o costear todos tus gastos de vida sin la necesidad de trabajar. En el momento en que vos lograste eso, vos tenés en una columna todos tus gastos mensuales (por ejemplo, un alquiler, costos de un vehículo, de alimentación, etc.) y después tenés otra columna donde están tus ingresos activos, es decir, todo lo que a vos te ingresa sin tener que trabajar —ya sea en inversiones, ya sea por trading, ya sea porque tenés un negocio que te genera renta, por lo que sea—, pero no requiere de tu trabajo activo para generar.

Cuando vos cubrís las dos columnas ahí se puede decir, de manera matemática, que alcanzaste la libertad financiera, o sea que no necesitas trabajar para cubrir todos tus costos de vida. Y eso va a depender de cuál es tu estilo de vida: si tenés un auto de lujo o tenés hijos, esa columna de gastos que tenés va a ser mucho más grande, por lo tanto, más ingresos pasivos necesitás para poder cubrirlo.

La cuestión es que hay gente que todavía no empezó a llenar ítems en la columna de ingresos pasivos. Ahí es donde está, según estadísticas personales, el 95 % de la población uruguaya.

Ahí entran ustedes.

Bueno es un poco eso, transmitir que el trading, que es lo que nosotros sabemos hacer, es un vehículo más para empezar a generar ingresos activos apuntado hacia lograr la independencia financiera; no a hacerte rico, ganar un montón de plata, tener autos de alta gama y vivir en mansiones, vivir una vida de lujuria, sino en disfrutar un poco más de lo más importante que tiene la vida que es el tiempo; es lo único que tiene una fecha de vencimiento pautada que no conocemos.

Si uno se lo toma de esa manera, de a poquito, con seriedad, con prudencia, uno empieza a ver resultados poco a poco.

Yo siempre digo que el trading es más que un trabajo, es un estilo de vida.

Estamos todavía en este proceso de seguir intentando cambiar la mentalidad, poder llegar a algunos colegios o escuelas y enseñarle a los gurises que hay plataformas de inversión que se pueden abrir… Que te puedan empezar a sentir esa adrenalina de que tenés un dinero que te costó conseguirlo, que tal vez tuviste que convencer a tus padres o intercambiarlo por tareas en la casa. Que eso puede ser más de lo que te dieron.

Esto sin caer en lo que es la timba, la apuesta, porque hay gente que se toma el trading como una apuesta, un casino, y termina perdiendo capital en cantidades industriales.

Claro, porque conlleva sus riesgos también.

Sí. También hay que tener mucho cuidado de no caer en manos de estafadores, que lo que buscan son incautos que, producto de la ignorancia, quieren cambiar su vida o tienen una ilusión de riqueza rápida… Hay casos de gente que habían perdido los ahorros de toda su vida o ahorros que tenían para la educación de sus nietos de la universidad… Hay muchas historias muy tristes también.

