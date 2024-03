El “montón de lecciones” para dLocal ante momento “terrible” y la transición por nuevo CEO

Empresas

El cofundador del unicornio dLocal y ex CEO de la empresa, el uruguayo Sebastián Kanovich, y su remplazante, el exgerente financiero (CFO) de Mercado Libre Pedro Arnt, brindaron una entrevista a Stratechery, del prestigioso analista norteamericano de negocios Ben Thompson.

La empresa anunció esta semana que Kanovich dejaría su posición de co-CEO, que compartía con Arnt desde agosto del año pasado, y el uruguayo pasó ahora a integrar la junta directiva de la compañía que escaló junto a Sergio Fogel y Andrés Bzurovski. La tecnológica informó además la llegada de Mark Ortiz, quien se desempeñará a partir del 15 de abril como nuevo CFO.

dLocal presentó también esta semana sus resultados del último trimestre de 2023. Luego de esto, sus acciones, que cotizaban sobre los US$ 18, cayeron y al mediodía de este jueves oscilaban en los US$ 15,50.

En la entrevista, Kanovich narró los inicios “poco a poco” de la compañía, desde sus primeros clientes en Brasil al proceso que derivó en el ingreso a los grandes jugadores a nivel global, para solucionar la forma en que aplicarían sus métodos de pago en mercados emergentes.

En términos de soluciones tecnológicas, Kanovich dijo que “desde el principio” comprendieron “que cuantos más problemas” pudieran “resolver con la misma API, más valiosa sería la propuesta”.

Sobre la expansión del negocio, analizó que “con el tiempo ocurrieron dos cosas”.

“Una es que los mercados emergentes se volvieron más relevantes para las empresas globales, por lo que todo el mundo tendría una estrategia en Facebook y Google, y Apple y Netflix, pensando en dónde encontrar crecimiento, y al mismo tiempo dejamos de ser un método de pago y pasamos a agregar más de 600 métodos de pago, por lo que la propuesta de valor comenzó a componerse. No solo estamos resolviendo Boletos en Brasil [un sistema de pagos], estamos resolviendo todos los métodos de pago en Brasil, pero bajo la misma API. Vamos a hacer México y vamos a hacer Sudáfrica; y vamos a hacer Nigeria y vamos a hacer Indonesia, y de repente esa conversación se vuelve mucho, mucho más fácil. Sucedieron dos cosas: las tendencias subyacentes y la creación de un producto mucho más completo”, dijo Kanovich.

El cofundador también se refirió a las acusaciones que realizó Muddy Waters, que denunció irregularidades en las cuentas de la empresa, lo que desplomó las acciones de la compañía.

“La experiencia fue terrible. Tanto a nivel personal como empresarial, fue extremadamente estresante. No sabíamos lo que era un vendedor en corto, así que tuvimos que aprender el juego y, al mismo tiempo, estar preparados para responder. Hemos respondido ampliamente a todas esas acusaciones”, dijo.

Además, señaló el episodio como “doloroso”, y agregó que la empresa tomó “un montón de lecciones, sobre todo en torno a la comunicación”.

“Siempre tuve la idea de que si creás una empresa no pasa nada más y no necesitas comunicarlo, y aprendimos que no era la decisión correcta. Que haber estado ahí, y ser mejores comunicando y estar más disponibles era fundamentalmente importante. No creo que hayamos cambiado nada en la forma de dirigir el negocio, pero sí aprendimos mucho sobre lo que significa ser una empresa pública madura. Muchos aprendizajes. Algo que no le deseo a nadie, pero que nos hizo más fuertes”, sostuvo.

Ante la consulta del analista, Kanovich dijo en la entrevista que “nunca” estuvieron buscando compradores para la empresa.

En la entrevista, Arnt fue consultado sobre el desafío que implicaba trabajar en mercados emergentes desde el punto de vista de la devaluación de las monedas.

El actual CEO de la empresa explicó que cuentan con ejecutivos en cada país que conocen los instrumentos de cobertura, y también cuentan con un flujo de fondos bidireccional, a partir de dinero que necesita salir de los países y otro tanto que busca ingresar, lo que le permite ser más eficientes.

“Cuando se junta eso, que es el know-how local, lo que nos permite darles múltiples productos o formas de cobertura, o de pensar a través del mercado de divisas, y luego la capacidad de ser agresivos en la cotización es lo que nos hace muy diferentes de la típica tarjeta de crédito simple o procesador de métodos de pago a nivel local”, señaló.

El futuro y las tendencias

Con relación a las tendencias del mercado y el futuro del negocio de dLocal, Arnt señaló que los medios de pago digitales, así como las distintas opciones de billeteras digitales están en expansión, brindando cada vez opciones mucho más cómodas y simples para los clientes. Esto, a su vez, le quita una porción del mercado a las tarjetas de crédito.

Por tanto, desde dLocal ven allí una gran oportunidad de crecimiento, en un mundo en el que los medios de pago están cada vez más fragmentados.

“En la mayoría de nuestros mercados, el efectivo sigue representando más del 50% de las transacciones, pero no están migrando a las tarjetas de crédito, como el ejemplo de Taiwán que usted nos dio, sino que están migrando a otra parte. Pagos en tiempo real, cámaras de compensación de bancos centrales, monederos digitales con una cuota de mercado masiva, como el ejemplo chino. Creo que, en realidad, eso es lo que estamos viendo en todo el hemisferio sur”, señaló Arnt.

El nuevo CEO también se refirió a la transición entre su llegada a la empresa y la recientemente anunciada salida de Kanovich.

“El hecho de que haya podido pasar mucho tiempo con Sebastián, viendo cómo gestionaba esto, cómo lo construía, también ha sido increíblemente constructivo a la hora de morderse los labios cuando veía que yo hacía algo de una manera diferente, pero permitiéndome ir entrando poco a poco en el puesto. Así que sí, este ha sido siempre el plan, esta ha sido siempre la forma en que lo hemos pensado. No pusimos fechas concretas a nuestro plan, porque queríamos ver cómo se desarrollaba orgánicamente y, al menos en términos de la transición real, creo que tanto interna como externamente, esta es una manera fenomenal de hacerlo. Ahora me toca a mí cumplir lo que él ha cumplido en los últimos siete años”, dijo.

Kanovich, por su parte, dijo que no se va, sino que pasa a la junta directiva. “Es hora de que me retire como CEO, ha sido un viaje enorme y uno increíble, pero como una empresa pública y mirando hacia el futuro, creo que Pedro está en una posición mucho mejor para hacerlo”, sostuvo.

También afirmó que “nunca” pensó que conseguirían a Arnt como su sucesor, y lo consideró una “superestrella” en los mercados, por su capacidad para construir una compañía pública.

“Hablaste de la reacción del mercado cuando Pedro se unió, yo tuve la misma reacción cuando pensé por primera vez en la posibilidad de que Pedro se uniera. No dejaría esta empresa a nadie, no dejo la empresa, pero no dejaría el liderazgo a nadie. Como decía Pedro, me preocupo demasiado por esto, sudo cada centímetro de crecimiento que hemos tenido. Realmente siento que tenemos el equipo adecuado, la persona adecuada a cargo, y también estoy muy emocionado de ver lo que construimos a continuación”, dijo Kanovich.

“A veces es como un niño que ha crecido y quiero ver por dónde sigue, y espero poder ayudar en todo lo que pueda. Los niños a veces no quieren escuchar demasiado a los mayores, y yo no soy un viejo, pero también tengo que entenderlo. Pero, de nuevo, hoy es un día muy feliz para mí, eso puedo decírtelo”, agregó.

