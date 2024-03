Noticias

Unicornio uruguayo dLocal informó que tuvo ganancias por más de US$ 200 millones en 2023

Montevideo Portal

En un comunicado, el unicornio uruguayo dLocal informó que sus ingresos aumentaron un 55% en 2023 y que habrá cambio de directores.

“La facturación de dLocal, primer unicornio de Uruguay, alcanzó los US$ 650 millones en 2023, un 55% más que en 2022, mientras que en términos de ganancias brutas, estas superaron los US$ 277 millones, lo que implicó un 37% de aumento respecto al año anterior, y fueron de US$ 70 millones en el periodo comprendido entre octubre y diciembre”, informó la empresa que cotiza en la bolsa de valores Nasdaq.

Por su parte, las ganancias ajustadas medidas a través del Ebitda alcanzaron los US$ 202 millones, lo que representa un crecimiento de 32% interanual.

“DLocal contaba al cierre de 2023 con 901 empleados, lo que implicó un crecimiento de 24% en el último año, donde destacan 658 colaborados en las Américas y los 243 en el área de África y Asia, donde el incremento fue del 53%”, se añadió en el comunicado.

Según la empresa, en 2023 la compañía experta en el desarrollo de infraestructura para potenciar soluciones de pago en los mercados emergentes alcanzó un récord de 17,7 mil millones de transacciones generadas en las plataformas de pago. dLocal opera con clientes como Facebook, Google, Spotify y tiene operaciones en 40 países.

La empresa fundada en 2016 por los emprendedores uruguayos Sergio Fogel y Andrés Bzurovski anunció además un cambio en su dirección con la llegada de Mark Ortiz, quien se desempeñará a partir del 15 de abril como director financiero (CFO).

Según detalle dLocal, el ejecutivo Ortiz “cuenta con tres décadas de liderazgo financiero senior en General Electric, así como con una vasta experiencia en vivir, viajar y trabajar en más de 20 mercados, lo que se alinea perfectamente con la misión de la compañía de liberar el potencial de los mercados emergentes”.

También se nombró a Pedro Arnt como director ejecutivo (CEO), entre otros cambios en las altas jerarquías de la empresa.

En octubre de 2023, un estudio de abogados de Nueva York presentó una demanda colectiva de accionistas contra la empresa uruguaya. Según informó Infobae, la demanda fue presentada en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York y es llevada adelante por el abogado Robert Willoughby. La acción fue llevada adelante en nombre de todas las personas y entidades que compraron acciones del unicornio uruguayo entre el 2 de mayo de 2022 y el 25 de mayo de 2023.

Por su parte, El Observador consignó que en la demanda presentada se alega que los demandados hicieron declaraciones “materialmente falsas y engañosas con respecto a los negocios, las operaciones y las políticas de cumplimiento de la compañía”.

